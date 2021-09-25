ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Сверхвысокие цены на электроэнергию требуют быстрого решения

Позже пытались как-то сгладить сказанное и сделать вид, что правительство что-то предпринимает. Премьер-министр Кая Каллас демонстрирует нынче как великую победу отмену решения правительства о запланированном на весну повышении акциза. Только не сказано, как это поможет людям. Например, при счете в 30 евро в месяц это позволит сэкономить чуть более евро. И это в то время, когда счета на электричество в домохозяйствах угрожают вырасти на десятки и сотни евро в месяц. А государство заработает чрезвычайный доход за счет в несколько раз повысившегося налога с оборота.

Наряду с частными потребителями аномальный рост цен грозит всей экономике, подавляя конкурентоспособность наших предприятий. Если цены на продукцию вырастут, это, хочешь не хочешь, отразится и на конечных ценах в каждодневном потреблении. Это вызовет поневоле ожидание роста зарплат, но если производственные расходы предприятия увеличатся, то у работодателей и не будет на это денег. Следующий шаг - уже сокращение рабочей силы.