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ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Сверхвысокие цены на электроэнергию требуют быстрого решения

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Хотя уровень цен на электроэнергию летом был, по сравнению с прежними временами, очень высокий, в сентябре цена подскочила на невиданную высоту. Поначалу политики и высокие чиновники пытались делать вид, что дело мы имеем с не заслуживающим внимания фактом. Одни говорили, что люди в Эстонии уже достаточно зажиточные, чтобы пережить повышение цен, другие рекомендовали обращаться за помощью в местные самоуправления. Оба аргумента вызывают негодование у народа: что, правители не знают, как выглядит реальная жизнь?

Позже пытались как-то сгладить сказанное и сделать вид, что правительство что-то предпринимает. Премьер-министр Кая Каллас демонстрирует нынче как великую победу отмену решения правительства о запланированном на весну повышении акциза. Только не сказано, как это поможет людям. Например, при счете в 30 евро в месяц это позволит сэкономить чуть более евро. И это в то время, когда счета на электричество в домохозяйствах угрожают вырасти на десятки и сотни евро в месяц. А государство заработает чрезвычайный доход за счет в несколько раз повысившегося налога с оборота.

Наряду с частными потребителями аномальный рост цен грозит всей экономике, подавляя конкурентоспособность наших предприятий. Если цены на продукцию вырастут, это, хочешь не хочешь, отразится и на конечных ценах в каждодневном потреблении. Это вызовет поневоле ожидание роста зарплат, но если производственные расходы предприятия увеличатся, то у работодателей и не будет на это денег. Следующий шаг - уже сокращение рабочей силы.

В нынешней ситуации правительство не может больше ни себя обманывать, ни народ предстоящей отменой акциза как мерой для смягчения ситуации. В то самое время, когда мы последовательно подкармливаем пособиями производителей возобновляемой энергии, чьи доходы по причине роста цен на электричество и так в разы выросли. Нужны срочные меры, иначе зимой очень многие люди окажутся в беде.

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