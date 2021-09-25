ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Сверхвысокие цены на электроэнергию требуют быстрого решения
Хотя уровень цен на электроэнергию летом был, по сравнению с прежними временами, очень высокий, в сентябре цена подскочила на невиданную высоту. Поначалу политики и высокие чиновники пытались делать вид, что дело мы имеем с не заслуживающим внимания фактом. Одни говорили, что люди в Эстонии уже достаточно зажиточные, чтобы пережить повышение цен, другие рекомендовали обращаться за помощью в местные самоуправления. Оба аргумента вызывают негодование у народа: что, правители не знают, как выглядит реальная жизнь?