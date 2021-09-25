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Конкурс поставок на строительство кладбища провалился

Основанное во второй половине 18-го века Йыхвиское кладбище с годами разрослось, рядом с ним был построен и колумбарий. Теперь реновации ждет старая часть кладбища. ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Йыхвиское волостное управление признало провалившимся конкурс на проведение реновации Йыхвиского кладбища, поскольку все три предложения превысили предполагаемую стоимость строительства.

Объявляя конкурс, волостная управа предполагала, что стоимость работ не превысит 91000 евро (без налога с оборота), но самое дешевое из трех предложений оказалось больше 100000 евро, а самое дорогое составило более 152000 евро. "То есть все предложения превышали финансовые возможности волостной управы", - говорится в решении волостного управления о прекращении конкурса.

Йыхвиское волостное управление планировало провести масштабные работы по реновации кладбища в несколько этапов, где итоговая сумма составляла 1,3 миллиона евро. Среди прочего планировалось заменить в старой части кладбища тую на липы, а в задней, т.е. новой части высадить туи. Вокруг планировалось проложить систему водоснабжения, привести в порядок внутренние дорожки, проложить новую дорогу вокруг кладбища и создать дополнительные места на парковке.

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