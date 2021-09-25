Конкурс поставок на строительство кладбища провалился

Объявляя конкурс, волостная управа предполагала, что стоимость работ не превысит 91000 евро (без налога с оборота), но самое дешевое из трех предложений оказалось больше 100000 евро, а самое дорогое составило более 152000 евро. "То есть все предложения превышали финансовые возможности волостной управы", - говорится в решении волостного управления о прекращении конкурса.