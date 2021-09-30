МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 30.09-07.10 ⟩ "Золотая маска" в Кохтла-Ярве, в Йыхви Михайловская ярмарка

КУЛЬТУРА

Четверг, 30 сентября

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 17.30 - салонный вечер в большом зале: презентация книги Аннели Ламп "Monoloogid Maalile". Песни исполнит Иллукаский женский ансамбль, инструментальные произведения исполнят Меэли Ыунапилт (аккордеон) и Дан-Вольдемар Дехтерук (скрипка). Открыто кафе Хелен Раяс. Вход по предъявлении COVID-сертификата. Дополнительная информация: tiia.linnard@rk.johvi.ee или тел. 558 4247.

Эрика Крууп. ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

* В Кохтла-Ныммеском народном доме в 18.30 - вечер встречи с природным фотографом Эрикой Крууп и открытие ее фотовыставки.

* В нарвском театральном центре "Vaba Lava" в 19.00 - документальная опера "Россия: Сегодня" (на русском языке, с субтитрами на эстонском языке). Бесплатно.

Пятница, 1 октября

* В Нарве в концертном зале "Женева" в 18.00 в рамках Дня музыки - концерт "Поклон Георгу Отсу" в исполнении известного тенора Мати Тури, великолепного пианиста Мартти Райде и фолк-бенда "Puuluup". Бесплатно.

Суббота, 2 октября

* В Нарвском центре свободного творчества в 11.40 - "Две соседки", детский спектакль театра "Ильмарине".

* В Сондаском народном доме в 15.00 - "Memme musi", детский спектакль Вильяндиского детско-юношеского театра. Бесплатно.

Пауль Нейтсов. ФОТО: Remo Tõnismäe

* В Майдласком народном доме в 16.00 - гитарист-виртуоз Пауль Нейтсов. Бесплатно.

Вторник, 5 октября

* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 17.00 - творческая встреча с Ольгой Захаровой, автором фотовыставки "Yin-yang". Вход с COVID-сертификатами.

Среда, 6 октября

Рихо Тоомра. ФОТО: Madis Veltman

* В Йыхвиской городской галерее в 16.00 - открытие выставки "Нитяное искусство" связанного на спицах кружева мастера художественного вязания Рихо Тоомра. Выставка открыта до 31 октября.

* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 19.00 в рамках фестиваля "Золотая маска" - "Константин Райкин. Своим голосом", поэтический моноспектакль Константина Райкина. Билет - 30,90 евро.

Четверг, 7 октября

Спектакль "Issid". ФОТО: Курессаареский театр

* В Ийзакуском народном доме в 19.00 - гастроли Курессаареского театра: спектакль "Issid". На сцене Тарво Кралль и Юрген Гансен. Билет - 14-17 евро.

СПОРТ

Четверг, 30 сентября

* В Мяэтагузе у лыжного дома в 19.30 - Ида-Вирумааское VIII ночное ориентирование. Информация: www.rskjohvikas.ee.

Пятница, 1 октября

* В Нарвском спортцентре в 14.00 - волейбольный турнир памяти тренера Владимира Николаева среди юношей; день первый.

* В Йыхвиском спортхолле в 20.00 - чемпионат Эстонии по баскетболу, вторая лига: БК "HITO"/БК "Karjamaa" - "Rapla Korvpallikool".

Суббота, 2 октября

* В Нарвском спортцентре в 9.30 - волейбольный турнир памяти тренера Владимира Николаева среди юношей; день второй.

* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - этап по русским шашкам серийного турнира шашечного клуба "Into".

* В Сакаском парке в 11.00 - день для всей семьи "Sügisevärk 15": традиционная оздоровительная ходьба, отличная разминка в такт музыке, эстафеты для всех возрастов. Лотерея. Информация по тел. 5301 1031, Ренна.

* В спортхолле Майдлаской школы - народная лига по баскетболу: в 15.00 - БК "HITO"/БК "Karjamaa" - БК "Narva", в 17.00 - "Tööriistamarket/Lüganuse" - "Jõhvi Kossutiim".

Воскресенье, 3 октября

* В шахматном зале Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 10.30 - этап серии по быстрым шахматам СК "Диагональ".

Среда, 6 октября

* В Кохтла-Ярве на Ярвеской площадке с искусственным газоном в 19.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига В: ФК "Alliance" (Ида-Вирумаа) - "Nõmme Kalju FC" (U21).

Четверг, 7 октября

* В Нарве в центре оздоровительного спорта "Äkkeküla" в 18.00 - Нарвский забег фирм. Информация: www.motus.ee.

РАЗНОЕ

Суббота, 2 октября

Эрвин и Хиллар. ФОТО: Частный архив

* У йыхвиской Михайловской церкви, на улице Раквере и на променаде "Jõhvika" с 10.00 до 15.00 - XII Михайловская ярмарка. Перед церковью в 10.00 - ярмарочный концерт Йыхвиского биг-бенда; в церкви в 12.00 - "Полчаса органной музыки", музицирует Светлана Кекишева; в 14.00 выступают народные музыканты из Виру-Нигула Эрвин и Хиллар (билет - 2 евро, для детей и пенсионеров - 1 евро).

* В клубе "Ахтме" в 19.00 - вечер отдыха для взрослых "Вечериночка". Цена билета - 13 евро. Билеты только по предварительному бронированию! Вход только с COVID-справкой. Информация по тел. 5858 6426.

Среда, 6 октября

* В Мяэтагузеском народном доме в 12.00 - осенний праздник золотого возраста. Выступают Майт, Микко и Якко Мальтис. Регистрация не позже 1 октября по тел. 5650 0747, Эви Порман (Мяэтагузе), 5332 0597, Элле Тасане (Ийзаку), 5669 2795, Айме Илмсалу (Тудулинна), 5695 9943, Валве Колло (Иллука), 5811 5491, Татьяна Шевченко (Алайыэ), 336 6900, Алутагузеское волостное управление.

Четверг, 7 октября

* На мызе Мяэтагузе в 18.00 - мероприятие из серии "Ида-Вирумаа инвестирует": Екатерина Тинт, инвестирование в индексные фонды. Билет в предварительной продаже - 12 евро, на месте - 17 евро. Дополнительная информация: fmj@fmj.ee, тел. 5804 7901.

Логотип ФОТО: Eesti Kultuurkapital