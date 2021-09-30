СПАСАТЕЛИ ⟩ В Кивиыли на одной улице произошло несколько пожаров

Меньше чем через час сообщили, что на той же улице горит мусорный контейнер. Прибывшие спасатели сразу приступили к тушению контейнера и тем временем получили сообщение о возгорании еще одного мусорного ящика на той же улице, на этот раз в непосредственной близости от припаркованных автомобилей.