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СПАСАТЕЛИ ⟩ В Кивиыли на одной улице произошло несколько пожаров
28 сентября 2021 г.

Машина спасателей. Иллюстративное фото. ФОТО: Arvo Meeks/Valgamaalane

28 сентября вечером в центр тревоги пришло сообщение, что в городе Кивиыли на улице Выйду горит уличный туалет рядом с продуктовым магазином.

Меньше чем через час сообщили, что на той же улице горит мусорный контейнер. Прибывшие спасатели сразу приступили к тушению контейнера и тем временем получили сообщение о возгорании еще одного мусорного ящика на той же улице, на этот раз в непосредственной близости от припаркованных автомобилей.

Спасатели потушили и второй пожар, машины в нем, к счастью, не пострадали. Так как в двух последних случаях подозревается поджог, их расследует полиция.

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