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Галерею "Руут" заняли труды юных художников

Елизавета Жаркова ездила за впечатлениями в Нарву, а Анна Бакеева нашла вдохновение в родном Кохтла-Ярве. ФОТО: Ирина Кивисельг / Põhjarannik

Галерею "Руут" Кохтла-Ярвеской школы искусств на месяц заняли труды юных художников, созданные во время летней практики.

Несмотря на трудный учебный год, когда большинство уроков искусства проходили не в классе, а посредством экрана, летняя практика также велась в очном и заочном режимах. Плоды усилий, по мнению наставников, хороши - больше сотни рисунков, выполненных в разных техниках. Каждый ученик написал пять работ, лучшие из которых и нашли место на итоговой выставке.

- Собирались на практику маленькими группами, ходили на Кескаллеэ, ездили в деревню Ярве, где есть графские развалины, - перечисляет преподаватель искусства Ольга Жаркова. - Давали задания для самостоятельной работы - нарисовать виды городов. Поэтому здесь можно увидеть, например, даже Москву.

Учитель Сергей Царегородцев подчеркнул, что больше всего его радует то, что начинающие художники, даже работая самостоятельно, находят и запечатлевают интересные уголки в родном Ида-Вирумаа.

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