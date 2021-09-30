Галерею "Руут" заняли труды юных художников
Галерею "Руут" Кохтла-Ярвеской школы искусств на месяц заняли труды юных художников, созданные во время летней практики.
Галерею "Руут" Кохтла-Ярвеской школы искусств на месяц заняли труды юных художников, созданные во время летней практики.
Несмотря на трудный учебный год, когда большинство уроков искусства проходили не в классе, а посредством экрана, летняя практика также велась в очном и заочном режимах. Плоды усилий, по мнению наставников, хороши - больше сотни рисунков, выполненных в разных техниках. Каждый ученик написал пять работ, лучшие из которых и нашли место на итоговой выставке.
- Собирались на практику маленькими группами, ходили на Кескаллеэ, ездили в деревню Ярве, где есть графские развалины, - перечисляет преподаватель искусства Ольга Жаркова. - Давали задания для самостоятельной работы - нарисовать виды городов. Поэтому здесь можно увидеть, например, даже Москву.
Учитель Сергей Царегородцев подчеркнул, что больше всего его радует то, что начинающие художники, даже работая самостоятельно, находят и запечатлевают интересные уголки в родном Ида-Вирумаа.