Галерею "Руут" заняли труды юных художников

Несмотря на трудный учебный год, когда большинство уроков искусства проходили не в классе, а посредством экрана, летняя практика также велась в очном и заочном режимах. Плоды усилий, по мнению наставников, хороши - больше сотни рисунков, выполненных в разных техниках. Каждый ученик написал пять работ, лучшие из которых и нашли место на итоговой выставке.