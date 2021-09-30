Молодые музыканты будут соревноваться в Таммику

Уездный музыкальный фестиваль молодежных групп, в последние годы проходивший в Кохтла-Ныммеском народном доме, переезжает в Таммикуский общинный дом. Координатор фестиваля, возродивший несколько лет назад традицию, Юри Линк рад, что после годичного перерыва, вызванного коронавирусными ограничениями, у них вновь есть возможность встретиться и показать свои успехи на сцене.

- Главное даже не в том, заработаешь ли приз, а в том, что есть хорошая возможность пообщаться с единомышленниками, - считает он. - Показать себя, послушать музыку, получить опыт самовыражения на сцене - приятно и полезно.

Предстоящий конкурс проводится в сотрудничестве с Йыхвиским центром культуры и интересов. Количество участников ограничено лишь возрастом - до 26 лет. Каждая группа должна исполнить три произведения по своему выбору. "Приветствуется, если бы молодежь играла свою музыку, но каверы тоже можно", - подчеркнул Линк.