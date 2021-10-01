Новый бассейн открывает двери для всех
Со 2 октября все желающие могут посещать бассейн нового спортцентра "Виру".
Со 2 октября все желающие могут посещать бассейн нового спортцентра "Виру".
По словам руководителя спортивного объекта Михаила Кастрицкого, несмотря на то, что до сих пор не прибыли все заказанные шкафы и электронная система дорабатывается, решили больше не ждать, а открыть двери для всех любителей плавания.
Спортцентр работает с 7 до 22 часов.
Действуют антиковидые ограничения - при входе необходимо предъявить свидетельство о вакцинации или перенесенной болезни или отрицательный результат теста. Стоимость билетов зависит от времени суток и количества часов, проведенных в бассейне. Самый дорогой одноразовый билет - 6 евро за час, но сюда входит также посещение сауны. Абонемент на 20 посещений стоит 70 евро. Предусмотрены различные льготы, в том числе для многодетных семей.