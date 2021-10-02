ОПРОС ⟩ Кому сегодня платят недостойную зарплату?
Представленный правительством в четверг проект госбюджета на следующий год оппозиция критикует за слишком маленькое повышение зарплат в важных для государства сферах.
Представленный правительством в четверг проект госбюджета на следующий год оппозиция критикует за слишком маленькое повышение зарплат в важных для государства сферах.
- Может быть, продавцам. Например, в "Максиме" люди на износ работают. Большие корпорации могут диктовать что угодно. Еще охранникам - когда людям некуда деваться, идут в такие службы. Когда начинаются сокращения на крупных предприятиях, небольшие фирмы этим пользуются, на минималку новичков сажают, проверочные сроки устанавливают... Поэтому люди стараются держаться за работу с достойной зарплатой, например, на шахте. Если начнется зеленый поворот, мы все заплачем, и не только шахтеры.
- Всем мало платят. Кроме бюджетников - учителей, медиков. Они нормальные деньги получают и социальные гарантии у них лучше.
- А кому достойные зарплаты платят? Меньше всех, наверное, обслуживающий персонал зарабатывает. Особенно те, кто следит за порядком в городе, - дворники. Продавцы тоже - работа тяжелая физически и морально. Насколько знаю, медикам подняли зарплату, учителям тоже. Как бы ни было, все говорят - мало, сколько бы ни получал, всегда не хватает.
- Обслуживающему персоналу. Многие не понимают тяжести этого труда, дни у продавцов длинные, с людьми всегда должен доброжелательно обращаться... Требования высокие, а зарплата маленькая.
- Учителям. Если дети неграмотные, у государства не будет будущего. Слышал, что они обижаются, что мало зарабатывают. Но по большому счету я об этом не задумывался, у меня пенсия 590 евро, как-то выкручиваюсь.