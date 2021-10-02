ОПРОС ⟩ Кому сегодня платят недостойную зарплату?

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Павел ГРИШИН, шахтер:

- Может быть, продавцам. Например, в "Максиме" люди на износ работают. Большие корпорации могут диктовать что угодно. Еще охранникам - когда людям некуда деваться, идут в такие службы. Когда начинаются сокращения на крупных предприятиях, небольшие фирмы этим пользуются, на минималку новичков сажают, проверочные сроки устанавливают... Поэтому люди стараются держаться за работу с достойной зарплатой, например, на шахте. Если начнется зеленый поворот, мы все заплачем, и не только шахтеры.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Наталья ГЕРАСИМОВА, предприниматель:

- Всем мало платят. Кроме бюджетников - учителей, медиков. Они нормальные деньги получают и социальные гарантии у них лучше.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Егор КЕЖОВ, водитель:

- А кому достойные зарплаты платят? Меньше всех, наверное, обслуживающий персонал зарабатывает. Особенно те, кто следит за порядком в городе, - дворники. Продавцы тоже - работа тяжелая физически и морально. Насколько знаю, медикам подняли зарплату, учителям тоже. Как бы ни было, все говорят - мало, сколько бы ни получал, всегда не хватает.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Кайри КРОУБЕРГ, работник торговли:

- Обслуживающему персоналу. Многие не понимают тяжести этого труда, дни у продавцов длинные, с людьми всегда должен доброжелательно обращаться... Требования высокие, а зарплата маленькая.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Иван ЯЦКОВСКИЙ, пенсионер: