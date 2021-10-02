ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Заведения общепита между молотом и наковальней
Когда коронавирус весной прошлого года всей тяжестью на нас обрушился, жизнь тут же заперли на замок - правительство закрыло как заведения сферы обслуживания, так и школы и прочие публичные места, кроме продуктовых магазинов и аптек. Летом жизнь стала посвободнее, однако прошлая осень опять выдалась трудной, особенно для Ида-Вирумаа, так как здешние ковид-показатели быстро поползли вверх. Поздней осенью наш уезд, а затем и Харьюмаа снова закрыли. Разумеется, это стало сильным ударом не только по образованию, но и по нашим секторам туризма и обслуживания.