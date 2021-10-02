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ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Заведения общепита между молотом и наковальней

Паспорт вакцинации. ФОТО: vaktsineeri.ee

Когда коронавирус весной прошлого года всей тяжестью на нас обрушился, жизнь тут же заперли на замок - правительство закрыло как заведения сферы обслуживания, так и школы и прочие публичные места, кроме продуктовых магазинов и аптек. Летом жизнь стала посвободнее, однако прошлая осень опять выдалась трудной, особенно для Ида-Вирумаа, так как здешние ковид-показатели быстро поползли вверх. Поздней осенью наш уезд, а затем и Харьюмаа снова закрыли. Разумеется, это стало сильным ударом не только по образованию, но и по нашим секторам туризма и обслуживания.

Теперь мы стали уже потихоньку привыкать к подобным условиям, к тому, что правительство время от времени вводит новые ограничения или снимает старые. Однако под сильным давлением по-прежнему находятся предприятия общепита, владельцы которых не понимают обоснованность возложенных на них государством обязанностей и ограничений. Действительно, почему это рестораны, бары и кафе являются местами большего риска, чем школы, где государство практически никаких ограничений не установило? Нет ограничений и в прочей сфере обслуживания.

В опубликованном вчера анализе Госконтроля ссылаются на более раннюю точку зрения канцлера права, что отсутствие ограничений обосновывать не надо, однако следует четко объяснять причины введения ограничений, чтобы имелась возможность оценить, является ли то или иное ограничение тщательно взвешенными, и почему выбран именно такой, а не другой путь для достижения цели. "На протяжении всего кризиса имелись также проблемы с этими обоснованиями", - находит госконтролер Янар Хольм.

Заведения общепита оказались будто между молотом и наковальней. С одной стороны, государство давит с требованием спрашивать ковид-паспорта, с другой стороны, работники заведений общепита, уже потерявших из-за ограничений множество клиентов, вынуждены терпеть брань и угрозы со стороны разозленных посетителей, которых не интересует, что правила эти установили не предприниматели, а правительство. Хотя предприятия вряд ли в состоянии что-то объяснить, если они и сами не понимают обоснованности этих правил.

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