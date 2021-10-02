ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Заведения общепита между молотом и наковальней

Теперь мы стали уже потихоньку привыкать к подобным условиям, к тому, что правительство время от времени вводит новые ограничения или снимает старые. Однако под сильным давлением по-прежнему находятся предприятия общепита, владельцы которых не понимают обоснованность возложенных на них государством обязанностей и ограничений. Действительно, почему это рестораны, бары и кафе являются местами большего риска, чем школы, где государство практически никаких ограничений не установило? Нет ограничений и в прочей сфере обслуживания.

В опубликованном вчера анализе Госконтроля ссылаются на более раннюю точку зрения канцлера права, что отсутствие ограничений обосновывать не надо, однако следует четко объяснять причины введения ограничений, чтобы имелась возможность оценить, является ли то или иное ограничение тщательно взвешенными, и почему выбран именно такой, а не другой путь для достижения цели. "На протяжении всего кризиса имелись также проблемы с этими обоснованиями", - находит госконтролер Янар Хольм.