На гала-награждении стали известны звезды ида-вируского образования
В профессии учителя бывают и сладкие, и горькие моменты, но горькие нужно подсластить, сказала классный учитель года в Ида-Вирумаа Керсти Смородина.
В профессии учителя бывают и сладкие, и горькие моменты, но горькие нужно подсластить, сказала классный учитель года в Ида-Вирумаа Керсти Смородина.
Сладка работа учителя, когда он видит сияющие глаза детей. В трудный час учитель четвертого класса Йыхвиской основной школы Керсти Смородина опирается на свою семью. "Помогает, когда семья со мной в одной лодке, помогает, понимает и утешает, если надо. Неразрешимых ситуаций не бывает".