На гала-награждении стали известны звезды ида-вируского образования

Сладка работа учителя, когда он видит сияющие глаза детей. В трудный час учитель четвертого класса Йыхвиской основной школы Керсти Смородина опирается на свою семью. "Помогает, когда семья со мной в одной лодке, помогает, понимает и утешает, если надо. Неразрешимых ситуаций не бывает".