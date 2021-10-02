Сб, 2.10.2021
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Новости
Мнение
Экономика
Культура
Спорт
Досуг
Полезное
Персона/репортаж
Эстония
Экстра
Объявления
Свежий Номер
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

На гала-награждении стали известны звезды ида-вируского образования

Награду классному учителю года в Ида-Вирумаа Керсти Смородиной вручил руководитель Идаского центра тревоги Янек Муракас. ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

В профессии учителя бывают и сладкие, и горькие моменты, но горькие нужно подсластить, сказала классный учитель года в Ида-Вирумаа Керсти Смородина.

Для подписчиков Для подписчиков

Сладка работа учителя, когда он видит сияющие глаза детей. В трудный час учитель четвертого класса Йыхвиской основной школы Керсти Смородина опирается на свою семью. "Помогает, когда семья со мной в одной лодке, помогает, понимает и утешает, если надо. Неразрешимых ситуаций не бывает".

У Керсти Смородиной чуть больше десяти лет педагогического стажа, но она все еще считает себя молодым учителем.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back