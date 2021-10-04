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ФОТОГАЛЕРЕЯ ⟩ На "Kuldkoer show" четвероногие любимцы продемонстрировали свои навыки

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Третье по счету "Kuldkoer show", как и предыдущие, было посвящено демонстрации навыков наших четвероногих любимцев.

Будь то обычная послушность или традиционные для служебных собак умения идти по следу и задерживать преступников. Продемонстрировали и то, что собака может быть также неплохим партнером по танцам, который не топчется постоянно по ногам.

На мероприятии проявился во всей красе и просто фактор умилительности, который многие ценят даже больше, чем тяжелую работу по дрессировке собак.

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