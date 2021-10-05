Кохтла-ярвеские хоккейные команды задали жару нарвитянам

Сначала кохтла-ярвеский "Everest" обыграл "Narva PSK" со счетом 5:3, отыгравшись по ходу матча. Героем игры стал 22-летний российский хоккеист Даниил Войтко, который забил за команду Кохтла-Ярве три шайбы.

Кохтла-ярвеский "Viru Sputnik" одолел нарвитян со счетом 6:5. Победный гол забил 17-летний Игорь Статкевич, тоже хоккеист из России.

Нарвитяне выступили неудачно и в третьем туре: в прошлое воскресенье действующий чемпион "Tartu Välk 494" разгромил их со счетом 5:13. "Viru Sputnik" тоже проиграл с крупным счетом таллиннскому "Vipers" - 3:12.

Эстонская хоккейная лига мастеров в этом сезоне увлекательнее, чем в прошлые годы, поскольку участвуют семь команд, одна из них - "HC Kurbads" - из Латвии. А среди эстонских команд половина - из Ида-Вирумаа. Вдобавок к "Narva PSK" и кохтла-ярвескому "HC Everest" после нескольких лет перерыва в лигу мастеров вернулся кохтла-ярвеский "Viru Sputnik".