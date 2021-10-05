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ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Ида-вируская программа требует ремонта

Для того чтобы Ида-Вируская программа принесла желаемые результаты и рабочие места, она нуждается в тщательном пересмотре. ФОТО: Ilja Smirnov

Несколько последних правительств старались показать, как усиленно они трудятся на благо Ида-Вирумаа и составляют хорошие программы.

"Северное побережье" много лет писало, что по сравнению со сжатием местной экономики эти смягчающие программы имеют слишком малый объем, действуют медленно и трудны в применении из-за большой бюрократии.

В понедельник "Postimees" написала, что Ида-Вирумаа не хочет предпринимательского пособия и из предлагаемых шести миллионов евро за несколько лет использована всего четверть. Ее влияние на занятость в Ида-Вирумаа было маргинальным, если сравнивать хотя бы с тем, сколько рабочих мест исчезло за тот же короткий период в сланцевой промышленности уезда.

Пособие на инвестиции в промышленность являлось краеугольным камнем расхваленной политиками ида-вируской программы, именно на это запланирована львиная часть денег.

"Северное побережье" не считает, что Ида-Вирумаа не хочет предпринимательского пособия. Скорее, ведомствам, разработавшим эту систему поддержки, стоило бы выяснить, почему интерес к ней невелик. Что мешает ею воспользоваться? Отталкивают ли ее условия и правила, или же причина в чем-то другом?

Может быть, стоило бы больше прислушиваться к тем местным предпринимателям, которые, несмотря на множество неблагоприятных обстоятельств, продолжают работать в Ида-Вирумаа, дают работу местным людям и платят налоги государству. Стоит подумать и о том, как сохранить их жизнеспособность. Это зачастую проще, дешевле и результативнее, чем изобретать что-то новое.

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