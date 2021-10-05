Нарва тоже должна наконец получить футбольный холл

Холл планируется построить рядом со стадионом на улице Креэнхольми.

На эти деньги Нарва рассчитывала уже год назад, но в последний момент Центристская партия по политическим соображениям решила направить эти деньги в Йыхви, чтобы Юри Конрад, избранный прошлой осенью волостным старейшиной, перед голосованием пришел в волостное собрание с "мешком подарков".

Хотя Йыхви планировал начать строительство футбольного холла рядом с футбольным стадионом близ железной дороги уже в этом году, пока только идет проектирование, и даже тендер на строительство до сих пор не организован. Решения требуют также вопросы, связанные с землей и планировкой.

Когда в прошлом году деньги на футбольный холл в последний момент направили в Йыхви, а не в Нарву, президент "Нарва-Транса" Николай Бурдаков был полон праведного гнева. "Это очень грустно и постыдно, - сказал Бурдаков, развивающий футбольную жизнь в Нарве уже почти полвека. - У политиков свои игры, они вообще не считаются с действительными потребностями и реальностью".