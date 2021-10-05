Нарва тоже должна наконец получить футбольный холл
Из государственного бюджета следующего года город Нарва должен получить 1,5 миллиона евро на строительство футбольного холла.
Из государственного бюджета следующего года город Нарва должен получить 1,5 миллиона евро на строительство футбольного холла.
Холл планируется построить рядом со стадионом на улице Креэнхольми.
На эти деньги Нарва рассчитывала уже год назад, но в последний момент Центристская партия по политическим соображениям решила направить эти деньги в Йыхви, чтобы Юри Конрад, избранный прошлой осенью волостным старейшиной, перед голосованием пришел в волостное собрание с "мешком подарков".
Хотя Йыхви планировал начать строительство футбольного холла рядом с футбольным стадионом близ железной дороги уже в этом году, пока только идет проектирование, и даже тендер на строительство до сих пор не организован. Решения требуют также вопросы, связанные с землей и планировкой.
Когда в прошлом году деньги на футбольный холл в последний момент направили в Йыхви, а не в Нарву, президент "Нарва-Транса" Николай Бурдаков был полон праведного гнева. "Это очень грустно и постыдно, - сказал Бурдаков, развивающий футбольную жизнь в Нарве уже почти полвека. - У политиков свои игры, они вообще не считаются с действительными потребностями и реальностью".
Правительство и футбольный союз договорились, что начиная с 2020 года четыре года подряд из государственного бюджета четырем самоуправлениям будет выделяться 1,5 миллиона евро на строительство футбольного холла. В следующем году помимо Нарвы деньги получат Пайде, Виймси и Йыгева.