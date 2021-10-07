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ОДИН ВОПРОС ⟩ Заинтересованы ли шахтеры в акциях производителя возобновляемой энергии?

Марина Лукьянова. ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

"Enefit Green", дочерняя компания "Eesti Energia", занимающаяся производством возобновляемой энергии, во вторник объявила о размещении акций. Обычным покупателям гарантировано до 1000 акций, а работникам "Eesti Energia" - до 2000 акций. Ценовой диапазон - от 2,45 до 3,15 евро за акцию. Член Рийгикогу соцдем Лаури Ляэнеметс считает, что государство должно отдать часть акций "Enefit Green" ида-вируским шахтерам, чтобы обеспечить их материальное благополучие в связи с утратой рабочих мест, сопутствующей зеленому повороту.

Марина ЛУКЬЯНОВА, председатель профсоюза шахтеров и энергетиков:

- Среди наших членов тема акций еще не обсуждается. Руководство пока тоже ее не объяснило, но мы постараемся в ближайшие дни выяснить, что это означает, и разобраться в вопросе.

Вместе с тем понятно, что сами по себе акции - это не сказочный волшебный фонтан, чтобы всех обязательно обогатить. Наш профсоюз также имеет сильный отрицательный опыт с акциями, хотя это была другая история. (Лукьянова подразумевает действия предыдущего руководителя профсоюза, который рискнул инвестировать профсоюзные деньги, но потерял их, столкнувшись в интернете с мошенниками.)

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