ОДИН ВОПРОС ⟩ Заинтересованы ли шахтеры в акциях производителя возобновляемой энергии?
"Enefit Green", дочерняя компания "Eesti Energia", занимающаяся производством возобновляемой энергии, во вторник объявила о размещении акций. Обычным покупателям гарантировано до 1000 акций, а работникам "Eesti Energia" - до 2000 акций. Ценовой диапазон - от 2,45 до 3,15 евро за акцию. Член Рийгикогу соцдем Лаури Ляэнеметс считает, что государство должно отдать часть акций "Enefit Green" ида-вируским шахтерам, чтобы обеспечить их материальное благополучие в связи с утратой рабочих мест, сопутствующей зеленому повороту.