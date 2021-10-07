ОДИН ВОПРОС ⟩ Заинтересованы ли шахтеры в акциях производителя возобновляемой энергии?

Марина ЛУКЬЯНОВА, председатель профсоюза шахтеров и энергетиков:

- Среди наших членов тема акций еще не обсуждается. Руководство пока тоже ее не объяснило, но мы постараемся в ближайшие дни выяснить, что это означает, и разобраться в вопросе.

Вместе с тем понятно, что сами по себе акции - это не сказочный волшебный фонтан, чтобы всех обязательно обогатить. Наш профсоюз также имеет сильный отрицательный опыт с акциями, хотя это была другая история. (Лукьянова подразумевает действия предыдущего руководителя профсоюза, который рискнул инвестировать профсоюзные деньги, но потерял их, столкнувшись в интернете с мошенниками.)