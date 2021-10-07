Агнесса Литвинкова: На выборах и в жизни каждый голос имеет значение или нет?

Местные выборы обычно проходили в клубе, и, конечно, каждый голос имеет значение для кандидатов в депутаты. У нас в поселке 110 жителей, но все ли придут на выборы? Довольны ли жители местными властями? В последнем номере "Панорамы" я прочитала множество предложений от будущих депутатов по благоустройству и об услугах в Кохтла-Ярве и в частности в Ахтме. Про Ору - ничего. А ведь проблемы в поселке есть, но много лет их игнорируют.

Подростку 16 лет. Он имеет право голоса, но у него нет желания голосовать, так как ему приходится ездить в эстонскую школу в 10-й класс на двух автобусах в Кохтла-Ярве и вечером возвращаться усталым.

Многие подростки после учебы и другие жители доезжают на бесплатном автобусе №115 до поворота на шоссе, а далее идут пешком полтора километра до поселка по дороге, где нет даже столбиков со светоотражателями, а слева и справа лес и темнота.

Вопрос депутатам: почему для безопасности людей не построили пешеходную, освещенную дорожку всего лишь в 1,5 км? Почему на переезде не поставлены для пешеходов рамки от столкновения с железнодорожным транспортом? Почему в поселке пешеходные дорожки заросли густой травою и малые дети на самокатах и велосипедах вынуждены ездить по дороге вместе с машинами, а в зимнее время к автобусной остановке люди пробираются по узкой тропинке по снегу?

Более десяти лет школа в Ору была закрыта, в это лето ее сломали и отвезли на свалку. А ведь у активных жителей были предложения, как можно было бы использовать здание школы для пользы людей. Но увы, людей не услышали. В поселке есть еще забытые, заброшенные здания, в которых бездомные, брошенные кошки, разруха и грязь. А местные дети в них находят там себе развлечения. Сколько лет еще ждать, когда эти дома снесут?

Спасибо, что наконец-то воду очистили питьевую в поселке. Но почему "чужие" бизнесмены из скважины в Ору воду качают и продают - а доходы на благоустройство поселка они выделяют? Тот же вопрос и к тем, кто вокруг Ору лес пилят и пилят, вывозят машинами с прицепами и вывозят. Доходы от местных ресурсов не должны утекать в чужие руки!

В Ору есть пруд среди елей и сосен. Когда его почистят для летнего отдыха?