Агнесса Литвинкова: На выборах и в жизни каждый голос имеет значение или нет?
Наш поселок Ору находится между Йыхви и Силламяэ, но к самоуправлениям этих городов он не относится, так же как и к Тойлаской волости, хотя часть земельных участков - огородов - это их вотчина. Наша мэрия поселком руководит из города Кохтла-Ярве. Один раз в неделю в поселке был прием граждан у старейшины, но из-за COVID-19 двери в клубе были закрыты. Наступает третья волна всемирной болезни, и как же будут решаться насущные вопросы жителей поселка? По телефону или мы по старинке будем ездить за 20 км на двух автобусах с пересадками через Йыхви в Ярвескую часть города?