Чт, 7.10.2021
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Новости
Мнение
Экономика
Культура
Спорт
Досуг
Полезное
Персона/репортаж
Эстония
Экстра
Объявления
Свежий Номер
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Агнесса Литвинкова: На выборах и в жизни каждый голос имеет значение или нет?

Оруская часть города Кохтла-Ярве. ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Наш поселок Ору находится между Йыхви и Силламяэ, но к самоуправлениям этих городов он не относится, так же как и к Тойлаской волости, хотя часть земельных участков - огородов - это их вотчина. Наша мэрия поселком руководит из города Кохтла-Ярве. Один раз в неделю в поселке был прием граждан у старейшины, но из-за COVID-19 двери в клубе были закрыты. Наступает третья волна всемирной болезни, и как же будут решаться насущные вопросы жителей поселка? По телефону или мы по старинке будем ездить за 20 км на двух автобусах с пересадками через Йыхви в Ярвескую часть города?

Местные выборы обычно проходили в клубе, и, конечно, каждый голос имеет значение для кандидатов в депутаты. У нас в поселке 110 жителей, но все ли придут на выборы? Довольны ли жители местными властями? В последнем номере "Панорамы" я прочитала множество предложений от будущих депутатов по благоустройству и об услугах в Кохтла-Ярве и в частности в Ахтме. Про Ору - ничего. А ведь проблемы в поселке есть, но много лет их игнорируют.

Подростку 16 лет. Он имеет право голоса, но у него нет желания голосовать, так как ему приходится ездить в эстонскую школу в 10-й класс на двух автобусах в Кохтла-Ярве и вечером возвращаться усталым.

Многие подростки после учебы и другие жители доезжают на бесплатном автобусе №115 до поворота на шоссе, а далее идут пешком полтора километра до поселка по дороге, где нет даже столбиков со светоотражателями, а слева и справа лес и темнота.

Вопрос депутатам: почему для безопасности людей не построили пешеходную, освещенную дорожку всего лишь в 1,5 км? Почему на переезде не поставлены для пешеходов рамки от столкновения с железнодорожным транспортом? Почему в поселке пешеходные дорожки заросли густой травою и малые дети на самокатах и велосипедах вынуждены ездить по дороге вместе с машинами, а в зимнее время к автобусной остановке люди пробираются по узкой тропинке по снегу?

Более десяти лет школа в Ору была закрыта, в это лето ее сломали и отвезли на свалку. А ведь у активных жителей были предложения, как можно было бы использовать здание школы для пользы людей. Но увы, людей не услышали. В поселке есть еще забытые, заброшенные здания, в которых бездомные, брошенные кошки, разруха и грязь. А местные дети в них находят там себе развлечения. Сколько лет еще ждать, когда эти дома снесут?

Спасибо, что наконец-то воду очистили питьевую в поселке. Но почему "чужие" бизнесмены из скважины в Ору воду качают и продают - а доходы на благоустройство поселка они выделяют? Тот же вопрос и к тем, кто вокруг Ору лес пилят и пилят, вывозят машинами с прицепами и вывозят. Доходы от местных ресурсов не должны утекать в чужие руки!

В Ору есть пруд среди елей и сосен. Когда его почистят для летнего отдыха?

И последнее: кто будет заниматься духовным воспитанием детей - родители, учителя, государство? Да все. Равнодушных не должно быть! Приятно, когда дети с тобою здороваются, но когда младшие на детской площадке матом ругаются, а подростки курят возле магазина и разрушают остановки и платформы, то задумываешься о том, кто в этом виноват и что надо делать, чтобы в поселке Ору люди любовались не только природой и ее красотой, но и внутри душою жили с милосердием и любовью к малой родине.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back