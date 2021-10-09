ОПРОС ⟩ Как предпочитаете голосовать на выборах - электронно или на месте?

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Хели КАЛЛЕ, преподаватель художественной школы:

- Раньше ходила на место. Согласитесь, что есть своя прелесть в том, чтобы идти, побольше пообщаться с людьми своего округа... Но время сейчас такое, что лучше все-таки ограничить контакты. Поэтому выберу все-таки электронное голосование.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Андрей СТРЕПЕТОВ, работник зоопарка:

- Еще не думал об этом, как и о том, за кого голосовать, если вообще буду это делать. Не читал и не узнавал. Если говорить в принципе о системе, то, безусловно, электронная удобнее. Мне вообще ID и все современные возможности связи по душе.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Аннели СОЮНЕН, безработная:

- Вообще не буду голосовать. Причин несколько: сама живу в лесу, а идти куда-то - ноги не очень ходят. Но главное - не вижу, за кого голосовать, почтовый ящик забит рекламой, но не знаю таких личностей, кого бы хотела видеть у власти.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Михаил БЕРЕЖКОВ, таксист:

- Пойду на участок. Мне так удобно - стоянка такси рядом, пошел и проголосовал, времени занимает немного. Вживую как-то лучше, возможно, это привычка с советских времен, когда выборы были праздником. Наверное, в душе такое чувство еще живет.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Ольга ВАЛТОНЕН, пенсионерка: