ОПРОС ⟩ Как предпочитаете голосовать на выборах - электронно или на месте?
На следующей неделе по всей Эстонии пройдут выборы в местные органы власти. Электронное голосование начнется 11 октября в 9.00 и закончится 16 октября в 20.00.
На следующей неделе по всей Эстонии пройдут выборы в местные органы власти. Электронное голосование начнется 11 октября в 9.00 и закончится 16 октября в 20.00.
- Раньше ходила на место. Согласитесь, что есть своя прелесть в том, чтобы идти, побольше пообщаться с людьми своего округа... Но время сейчас такое, что лучше все-таки ограничить контакты. Поэтому выберу все-таки электронное голосование.
- Еще не думал об этом, как и о том, за кого голосовать, если вообще буду это делать. Не читал и не узнавал. Если говорить в принципе о системе, то, безусловно, электронная удобнее. Мне вообще ID и все современные возможности связи по душе.
- Вообще не буду голосовать. Причин несколько: сама живу в лесу, а идти куда-то - ноги не очень ходят. Но главное - не вижу, за кого голосовать, почтовый ящик забит рекламой, но не знаю таких личностей, кого бы хотела видеть у власти.
- Пойду на участок. Мне так удобно - стоянка такси рядом, пошел и проголосовал, времени занимает немного. Вживую как-то лучше, возможно, это привычка с советских времен, когда выборы были праздником. Наверное, в душе такое чувство еще живет.
- Пойду на место. Потому что участок рядышком, чего не прогуляться? Компьютер и так надоел, в телефоне у меня нет такой возможности. Да и эмоциональный момент - людей увидеть, может, с кем-то пообщаться, это тоже для меня важно.