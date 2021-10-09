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ИНТЕГРАЦИЯ ⟩ Нарвский дом эстонского языка предлагает пеструю осеннюю программу

Анна Фарафонова порекомендовала следить за домашней страницей Целевого учреждения интеграции и страницей в Facebook, где имеется свежая информация о мероприятиях в Нарвском доме эстонского языка и есть линки, через которые можно зарегистрироваться, ведь количество мест ограничено. ФОТО: Частный архив

- Нарвский дом эстонского языка в осеннем семестре 2021 года помимо бесплатных курсов эстонского языка на категории А1-С1 предлагает жителям Нарвы и Ида-Вирумаа обширную программу поддерживающих языковую практику мероприятий, - говорит руководитель Нарвского дома эстонского языка Фонда интеграции Анна Фарафонова. - То есть все, кто желает практиковать полученные знания, вне зависимости от того, посещают они курсы или нет, могут посещать наши мероприятия.

Программа порадует мероприятиями жителей Нарвы, Йыхви и окрестных районов, а также Кохтла-Ярве. В этом сезоне продолжим показ кинофильмов на эстонском языке и будем расширять территорию - киновечера теперь будут проходить не только в Нарвском доме эстонского языка, но и в кинотеатре "Амадеус" в Йыхви.

Так, например, очень интересная кинолента Марта Сандера "Жуткие сказки" в стиле Агаты Кристи будет показана 25 октября в Йыхви. Также жители Йыхви смогут принять участие во встречах клуба рукоделия в Йыхвиской библиотеке и побывать на экскурсиях на днях музеев. Продолжим традицию встреч с интересными людьми, но немного разнообразим формат также деятелями сферы культуры и дизайна.

В Кохтла-Ярве в колледже TalTech будут проходить вечера игр на эстонском языке, часть игр пройдет в контактной форме, а часть - онлайн. А для тех, кто в сложное коронавирусное время еще с опаской относится к контактным встречам, предложим некоторые форматы онлайн-встреч, такие как языковая рулетка в "Zoom" и вечера игр в Кохтла-Ярве в среде онлайн.

За нашими мероприятиями можно следить в календаре на странице Фонда интеграции integratsioon.ee/kalender и на странице дома эстонского языка в "Facebook".

Все мероприятия для жителей Ида-Вирумаа совершенно бесплатные, однако необходимо предварительно зарегистрироваться, ведь количество мест ограничено. Также нужно помнить о правилах безопасности здоровья, то есть приходить на мероприятия без признаков заболевания и с сертификатами о вакцинации, перенесенном заболевании или со справкой о негативном результате теста. 

С программой Нарвского дома эстонского языка можно ознакомиться ЗДЕСЬ 

Бесплатная консультация поможет найти подходящую возможность для изучения языка

Фонд интеграции предоставляет бесплатные консультации взрослым, которые хотят изучать эстонский язык, и помогает выбрать для этого наиболее подходящие из различных возможностей.

Консультации подходят для тех, кто:

  • хочет начать или продолжить изучать эстонский язык, но кому нужен совет относительно подходящих форм обучения и возможностей
  • хочет попасть на бесплатные курсы эстонского языка, но не может или не хочет проходить онлайн-регистрацию Фонда интеграции, которая проводится два-три раза в год (последняя регистрация началась 4 октября. Люди, не попавшие в подходящие группы, получат информацию о других бесплатных возможностях во время консультирования)
  • хочет изучать эстонский язык самостоятельно и нуждается в информации о возможностях.

Наши консультанты помогут проанализировать потребности и опыт каждого человека, определить уровень владения языком и составить подходящий план изучения языка.

В результате консультации у человека появится возможность попасть на бесплатный курс эстонского языка от Фонда интеграции, если эта форма обучения окажется наиболее подходящей. В этом случае он больше не должен проходить публичную онлайн-регистрацию на курсы.

Кроме того, консультанты дают рекомендации по другим связанным с адаптацией и интеграцией темам, включая соответствующие услуги и дотации.

Для регистрации на консультацию, пожалуйста, свяжитесь с нами по электронной почте info@integratsiooniinfo.ee или по бесплатному телефону 800 9999. Консультации проводятся как в бюро Фонда интеграции, так и посредством электронных каналов (Skype, Zoom, Teams).

Продолжительность консультации - около одного часа, в зависимости от объема темы и количества вопросов, на которые желаете найти ответы.

Если у вас не получается прийти на консультацию в назначенное время, просим сообщить об этом по бесплатному номеру телефона 800 9999 или по адресу электронной почты info@integratsiooniinfo.ee.

NB! C признаками вирусного заболевания просим вас не приходить на консультацию. 

Во время Всемирной недели эстонского языка вы можете в игровой форме отшлифовать свой эстонский

Эстонский институт призывает весь мир изучать и преподавать эстонский язык в течение одной недели, с 4 по 10 октября. Фонд интеграции также принимает участие в этой инициативе и предлагает по случаю Всемирной недели эстонского языка разные возможности для улучшения языковых навыков.

Нарвский дом эстонского языка приглашает заинтересованных в изучении эстонского языка со всей Эстонии принять участие в городском квесте! Игра, основанная на телефонном приложении, поможет пополнить словарный запас и весело провести время на свежем воздухе.

Во время игры нужно будет отвечать на разные вопросы, делать фотографии или короткие видео. В игре можно принять участие группой, например, с семьей или друзьями, или в одиночку.

Игра стартует 4 октября, победителей объявим 11 октября. Принять участие в игре можно в удобное для участников время в течение всей Всемирной недели эстонского языка. Среди участников будут разыгрываться призы.

 Издание поддерживает 

ФОТО: Integratsioon.ee

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