ИНТЕГРАЦИЯ ⟩ Нарвский дом эстонского языка предлагает пеструю осеннюю программу
- Нарвский дом эстонского языка в осеннем семестре 2021 года помимо бесплатных курсов эстонского языка на категории А1-С1 предлагает жителям Нарвы и Ида-Вирумаа обширную программу поддерживающих языковую практику мероприятий, - говорит руководитель Нарвского дома эстонского языка Фонда интеграции Анна Фарафонова. - То есть все, кто желает практиковать полученные знания, вне зависимости от того, посещают они курсы или нет, могут посещать наши мероприятия.