ИНТЕГРАЦИЯ ⟩ Нарвский дом эстонского языка предлагает пеструю осеннюю программу

Для регистрации на консультацию, пожалуйста, свяжитесь с нами по электронной почте info@integratsiooniinfo.ee или по бесплатному телефону 800 9999. Консультации проводятся как в бюро Фонда интеграции, так и посредством электронных каналов (Skype, Zoom, Teams).

Продолжительность консультации - около одного часа, в зависимости от объема темы и количества вопросов, на которые желаете найти ответы.

Если у вас не получается прийти на консультацию в назначенное время, просим сообщить об этом по бесплатному номеру телефона 800 9999 или по адресу электронной почты info@integratsiooniinfo.ee.

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Во время Всемирной недели эстонского языка вы можете в игровой форме отшлифовать свой эстонский

Эстонский институт призывает весь мир изучать и преподавать эстонский язык в течение одной недели, с 4 по 10 октября. Фонд интеграции также принимает участие в этой инициативе и предлагает по случаю Всемирной недели эстонского языка разные возможности для улучшения языковых навыков.

Нарвский дом эстонского языка приглашает заинтересованных в изучении эстонского языка со всей Эстонии принять участие в городском квесте! Игра, основанная на телефонном приложении, поможет пополнить словарный запас и весело провести время на свежем воздухе.

Во время игры нужно будет отвечать на разные вопросы, делать фотографии или короткие видео. В игре можно принять участие группой, например, с семьей или друзьями, или в одиночку.

Игра стартует 4 октября, победителей объявим 11 октября. Принять участие в игре можно в удобное для участников время в течение всей Всемирной недели эстонского языка. Среди участников будут разыгрываться призы.