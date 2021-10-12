СПАСАТЕЛИ ⟩ Отопительный прибор задымил

Спасателям пришлось выслушивать ругань

9 октября после полудня спасатели выехали на Тартуское шоссе в Ийзаку, чтобы потушить опасный для окружающей среды костер, в котором горела мебель.

Разведший огонь человек счел, что у него есть право у себя во дворе отругать прибывших спасателей, нарушать требования пожарной безопасности и сжигать мусор.

Спасатели напоминают, что в костре разрешено сжигать только картон, бумагу и непропитанную древесину.

В квартире горел диван

8 октября вечером жильцы многоквартирного дома на улице И. Графова в Нарве почувствовали запах дыма.

По прибытии спасатели определили квартиру, из которой шел запах гари, и обнаружили внутри горящий диван. Спасатели потушили диван и загоревшийся вокруг него пол.

Находившаяся в квартире женщина, к счастью, не пострадала. Обязательный дымовой датчик в квартире отсутствовал.