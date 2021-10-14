МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 14.10-21.10 ⟩ В Йыхви прозвучит джаз в исполнении трио из Франции "Sclavis-Pifarély-Courtois"

КУЛЬТУРА

Четверг, 14 октября

Лейли Пуре. ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 16.00 - открытие юбилейной выставки работ Лейли Пуре. Вход с COVID-сертификатами.

* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - трио "Hämarik" с программой "Краски ночи": Трийн Руубель (скрипка), Теодор Синк (виолончель), Стен Хейноя (рояль). Билет - 12-15 евро.

"Lumeroos". ФОТО: Vana Baskini teater

* В Кивиылиском народном доме в 19.00 - "Lumeroos", спектакль театра "Vana Baskin". Билет - 19-22 евро. Информация по тел. 335 7195.

Пятница, 15 октября

* В кафе Кохтла-Ярвеского центра культуры в 18.00 - салонный вечер "Helisev sügis". Выступает клуб аккордеонистов "Amulett" (Таллинн). Вход бесплатный (проверяются COVID-справки).

Рене Кундла. ФОТО: Ingrid Ulst

* В Кийкласком народном доме в 19.10 в гостях деревенский юморист Рене Кундла, который расскажет о передаче "Killumeister" и, конечно же, пошутит. Для тех, кто проголосовал за юмориста, вход свободный, для остальных - 10 евро.

Суббота, 16 октября

* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 13.00 - V день песен Ханса Хиндпере "Весна идет...". Примут участие вокальные ансамбли со всей Эстонии. В гостях дуэт "Aare & Ale". Билет - 3 евро.

* В Куртнаском общественном доме-библиотеке в 14.00 - концерт клуба аккордеонистов "Amulett".

* В Ийзакуском народном доме в 17.00 - концерт PLMF (Pille Lille Muusikute Fond / Музыкальный фонд Пилле Лилль): Оливер Куузик (тенор) и Пийа Паэмурру (рояль). В программе Подэльский, де Куртис, Тости и др. Билеты - 4-5 евро.

* В Тудулиннаском общественном доме в 17.00 - музыкальный вечер клуба аккордеонистов "Amulett".

* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 17.00 - спектакль "Королевский бал Золушки".

* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 19.00 в рамках серии "ECM LIVE" - концерт джазового трио из Франции "Sclavis-Pifarély-Courtois": Луи Склавис (кларнет), Доминик Пифарели (скрипка), Винсент Куртуа (виолончель). Билет - 12-15 евро.

* В Мяэтагузеском народном доме в 19.00 - вечер бесед "Head tüdrukud nii ei tee. Südamesõbrannad" / "Хорошие девочки так не поступают. Сердечные подруги": Ану Саагим, Лийна Пульгес и Бригитта Сюзанне Хунт. Билет - 18-23 евро.

Воскресенье, 17 октября

* В Силламяэской библиотеке (ул. Виру, 26) в 14.00 - литературно-музыкальная гостиная. В гостях поэты, исполнители авторской песни Елена Гаранина (Пярну), Владимир Бобров (Нарва). Вход свободный (маски обязательны).

Понедельник, 18 октября

* В Йыхвиском концертном доме в 13.00 - моноспектакль для молодежи "5 граммов" (на русском языке). На сцене Александр Жиленко (Русский театр). Рекомендуется к просмотру зрителям начиная с 12 лет. Билет - 8-12 евро.

Среда, 20 октября

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 17.30 "Rauad tules": публичное интервью журналиста и писателя Михкеля Рауда с музыкой и интермедиями.

* В Нарвском замке в 18.00 в рамках "Нарва - осенняя столица Эстонии" - концерт аккордеониста Mihaly Demeniv (Венгрия).

Четверг, 21 октября

* В Йыхвиском концертном доме в 12.00 - концерт для детей в честь дня рождения "Entel-tentel". Прозвучат современные обработки любимых детских песен в исполнении хора и оркестра. Билет - 7-10 евро.

СПОРТ

Пятница, 15 октября

* В Кохтла-Ярве в Доме спорта "Wiru" в 16.00 - чемпионат Ида-Вирумаа по плаванию; день первый.