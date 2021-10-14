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МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 14.10-21.10 ⟩ В Йыхви прозвучит джаз в исполнении трио из Франции "Sclavis-Pifarély-Courtois"

В субботу камерном зале Йыхвиского концертного дома - концерт джазового трио из Франции "Sclavis-Pifarély-Courtois". ФОТО: Sclavis-Pifarély-Courtois

Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 14 по 21 октября.

КУЛЬТУРА

Четверг, 14 октября

Лейли Пуре. ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 16.00 - открытие юбилейной выставки работ Лейли Пуре. Вход с COVID-сертификатами.

* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - трио "Hämarik" с программой "Краски ночи": Трийн Руубель (скрипка), Теодор Синк (виолончель), Стен Хейноя (рояль). Билет - 12-15 евро.

"Lumeroos". ФОТО: Vana Baskini teater

* В Кивиылиском народном доме в 19.00 - "Lumeroos", спектакль театра "Vana Baskin". Билет - 19-22 евро. Информация по тел. 335 7195.

Пятница, 15 октября

* В кафе Кохтла-Ярвеского центра культуры в 18.00 - салонный вечер "Helisev sügis". Выступает клуб аккордеонистов "Amulett" (Таллинн). Вход бесплатный (проверяются COVID-справки).

Рене Кундла. ФОТО: Ingrid Ulst

* В Кийкласком народном доме в 19.10 в гостях деревенский юморист Рене Кундла, который расскажет о передаче "Killumeister" и, конечно же, пошутит. Для тех, кто проголосовал за юмориста, вход свободный, для остальных - 10 евро.

Суббота, 16 октября

* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 13.00 - V день песен Ханса Хиндпере "Весна идет...". Примут участие вокальные ансамбли со всей Эстонии. В гостях дуэт "Aare & Ale". Билет - 3 евро.

* В Куртнаском общественном доме-библиотеке в 14.00 - концерт клуба аккордеонистов "Amulett".

* В Ийзакуском народном доме в 17.00 - концерт PLMF (Pille Lille Muusikute Fond / Музыкальный фонд Пилле Лилль): Оливер Куузик (тенор) и Пийа Паэмурру (рояль). В программе Подэльский, де Куртис, Тости и др. Билеты - 4-5 евро.

* В Тудулиннаском общественном доме в 17.00 - музыкальный вечер клуба аккордеонистов "Amulett".

* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 17.00 - спектакль "Королевский бал Золушки".

* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 19.00 в рамках серии "ECM LIVE" - концерт джазового трио из Франции "Sclavis-Pifarély-Courtois": Луи Склавис (кларнет), Доминик Пифарели (скрипка), Винсент Куртуа (виолончель). Билет - 12-15 евро.

* В Мяэтагузеском народном доме в 19.00 - вечер бесед "Head tüdrukud nii ei tee. Südamesõbrannad" / "Хорошие девочки так не поступают. Сердечные подруги": Ану Саагим, Лийна Пульгес и Бригитта Сюзанне Хунт. Билет - 18-23 евро.

Воскресенье, 17 октября

* В Силламяэской библиотеке (ул. Виру, 26) в 14.00 - литературно-музыкальная гостиная. В гостях поэты, исполнители авторской песни Елена Гаранина (Пярну), Владимир Бобров (Нарва). Вход свободный (маски обязательны).

Понедельник, 18 октября

* В Йыхвиском концертном доме в 13.00 - моноспектакль для молодежи "5 граммов" (на русском языке). На сцене Александр Жиленко (Русский театр). Рекомендуется к просмотру зрителям начиная с 12 лет. Билет - 8-12 евро.

Среда, 20 октября

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 17.30 "Rauad tules": публичное интервью журналиста и писателя Михкеля Рауда с музыкой и интермедиями.

* В Нарвском замке в 18.00 в рамках "Нарва - осенняя столица Эстонии" - концерт аккордеониста Mihaly Demeniv (Венгрия).

Четверг, 21 октября

* В Йыхвиском концертном доме в 12.00 - концерт для детей в честь дня рождения "Entel-tentel". Прозвучат современные обработки любимых детских песен в исполнении хора и оркестра. Билет - 7-10 евро.

СПОРТ

Пятница, 15 октября

* В Кохтла-Ярве в Доме спорта "Wiru" в 16.00 - чемпионат Ида-Вирумаа по плаванию; день первый.

* В Йыхвиском спортхолле в 20.00 - чемпионат Эстонии по баскетболу, вторая лига: БК "HITO"/БК "Karjamaa" - "Võrumaa".

Суббота, 16 октября

* В Йыхвиском спортхолле в 10.00 - открытый чемпионат Ида-Вирумаа по короне; соло.

* В Кохтла-Нымме в 10.00 - этап чемпионата Эстонии по мотокроссу.

* В Ахтмеском спортхолле в 11.00 - соревнование по легкой атлетике среди детей.

* В Таммикуском Доме спорта в 11.45 - чемпионат Йыхви по тяжелой атлетике.

* На Кивиылиском стадионе с 11.00 - открытие нового Кивиылиского городского стадиона. Информация: lyganuse.ee.

* В Вийвиконна в 12.00 - марафон по ориентированию "Jõhvika". Информация: www.rskjohvikas.ee.

* В Кохтла-Ярве в Доме спорта "Wiru" в 12.00 - чемпионат Ида-Вирумаа по плаванию; день второй.

* В Силламяэ в спортцентре "Калев" в 12.30 - народная лига по баскетболу: "Sillamäe SK" - "Tööriistamarket/Lüganuse".

* В Нарвском ледовом холле в 18.00 - чемпионат Эстонии по хоккею: "Narva PSK" - "HV Kurbads".

Воскресенье, 17 октября

* В Нарве по ул. Раху, 7 - тренировочное соревнование "Narva ralli".

* На Йыхвиском футбольном стадионе в 11.30 - чемпионат Эстонии по футболу, первая женская лига: "Jõhvi Phoenix" - "Tallinna Kalev II".

* В Кохтла-Ярве на Ярвеской площадке с искусственным газоном в 12.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: ФК "Alliance" (U21; Ида-Вирумаа) - "Sillamäe Kalev".

* В Йыхвиском спортхолле в 14.00 - народная лига по баскетболу: "Jõhvi Kossutiim" - "Enteh".

* В Нарвском ледовом холле в 13.00 - чемпионат Эстонии по хоккею: "Narva PSK" - "HV Kurbads".

Четверг, 21 октября

* В Мяэтагузеском народном доме в 18.00 - открытие 19-го сезона Мяэтагузеского турнира по викторине. Приглашаются команды из трех участников. Команды просим зарегистрироваться не позднее 20 октября по тел. 336 6963 или huvikeskus@alutagusevald.ee. 

ФОТО: Eesti Kultuurkapital

Страница издается при поддержке "Kultuurkapital". Опубликование информации на странице бесплатное. Информацию нужно отправить к понедельнику той недели, на которой она будет опубликована, по адресу э-почты: diana@pohjarannik.ee.

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