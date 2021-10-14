СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Из магазина украдена электроника

Нарвитянка лишилась почти 5000 евро

11 октября 54-летняя нарвитянка лишилась крупной суммы, став жертвой телефонного мошенника. По данным полиции, пострадавшей позвонил представившийся сотрудником "Swedbank" злоумышленник, которому удалось убедить ее подтвердить при помощи Smart-ID отправленные ей коды. Доверчивая женщина выполнила просьбу, а позднее обнаружила, что с ее банковского счета исчезло 4950 евро.