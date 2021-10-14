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СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Из магазина украдена электроника
11 октября 2021 г.

Полиция ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В полицию поступило сообщение о том, что 11 октября из торгового центра на улице Фама в Нарве похищена электроника. Общий ущерб составляет 337 евро.

Нарвитянка лишилась почти 5000 евро

11 октября 54-летняя нарвитянка лишилась крупной суммы, став жертвой телефонного мошенника. По данным полиции, пострадавшей позвонил представившийся сотрудником "Swedbank" злоумышленник, которому удалось убедить ее подтвердить при помощи Smart-ID отправленные ей коды. Доверчивая женщина выполнила просьбу, а позднее обнаружила, что с ее банковского счета исчезло 4950 евро.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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