БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! ⟩ Вакцина от коронавируса в разы безопаснее виагры, но сомнений в ней гораздо больше

Каковы же рекомендации медицинского сообщества в таком случае?

Противопоказанием к вакцинации не являются:

предыдущая история симптоматического или бессимптомного COVID-19

сильная местная реакция или лихорадка после первой дозы вакцины

известная аллергия на некоторые пероральные препараты

известная аллергия на продукты питания, животных, инсектициды, пыль

аллергия у члена семьи

хронические заболевания

Лица с историей синдрома Гийена-Барре, паралича Белла или аутоиммунного заболевания могут быть вакцинированы!

Если анафилаксия возникает после первой дозы, вторую дозу вводить не следует. В случае возникновения анафилактической реакции необходимая медицинская помощь и наблюдение должны быть всегда доступны.

Все врачи получили рекомендацию проводить вакцинацию в условиях больницы и наблюдать пациента в течение получаса в том случае, если у пациента в анамнезе была тяжелая аллергическая или анафилактическая реакция на вакцину или любой другой инъекционный препарат.

Миф второй: Побочек - море, врачи не регистрируют побочные реакции

И давайте тут начнем сразу со ссылки на все задокументированные в Эстонии возможные побочные реакции на любую из вакцин против коронавируса. Это открытые данные, которые еженедельно публикуются на странице Департамента лекарственных средств в разделе "Новости" - https://ravimiamet.ee/.

Теперь к вопросу о том, что якобы семейные врачи не желают документировать побочные реакции и отказываются регистрировать их в соответствующей системе, потому что "видимо, им сверху кто-то так велел".

На многочисленных инфочасах для семейных врачей представители Департамента лекарственных средств, наоборот, призывают сообщать о любых побочных реакциях.

Например, в феврале такой инфочас проходил в Нарве, приведу цитату представителя Департамента лекарственных средств, которая прозвучала на том самом инфочасе: "Врач должен сообщить о нежелательных реакциях, объясните пациентам, что все жалобы регистрируются в информационной системе здравоохранения и врач сообщит о реакции, при которой считает связь возможной".

Представители департамента особо подчеркнули, что пациент также может сообщить им о тех реакциях, которые врач считает не связанными с вакцинацией: "Попросите пациента предоставить нам контактные данные врача (особенно если у вас есть реакция, требующая особого внимания, например, неврологическая). Не спорьте с пациентом, каждая жалоба пациента требует рассмотрения в соответствии с установленным порядком".

Разве из вышеупомянутого можно сделать вывод о том, что кто-то "сверху" распорядился не сообщать о побочных реакциях? Я этого не вижу. Кроме того, пациент может сам сообщить о нежелательной реакции в Департамент лекарственных средств по адресу pharmacovig@ravimiamet.ee. Пожалуйста, пользуйтесь этой возможностью!

Побочные эффекты виагры в разы серьезнее, чем от любой из вакцин

Ну и напоследок приведу один очень яркий пример по поводу препарата "Виагра", который является одним из самых покупаемых на нашем рынке лекарственных средств. Его побочные эффекты в разы серьезнее, чем от любой из вакцин.

Это и сильная головная боль, и рвота, и затуманенность сознания, и носовые кровотечения, боли в спине, в особо тяжелых случаях могут возникнуть нарушение ритма сердца, потеря зрения, потеря слуха и так далее.

Например, для возникновения тяжелых побочных реакций достаточно запить виагру стаканом грейпфрутового сока (они критически не совместимы!). И, подчеркну, этот препарат остается одним из самых востребованных и покупаемых, т.е. люди оценивают его потенциальную пользу в разы выше, чем потенциальный риск.

Предлагаю так же относиться и к вакцинации, только тогда мы сможем защитить себя от тяжелого течения коронавируса.