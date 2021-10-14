БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! ⟩ Вакцина от коронавируса в разы безопаснее виагры, но сомнений в ней гораздо больше
Департамент лекарственных средств и другие институции, связанные с организацией работы здравоохранения в нашей стране, регулярно проводит различные инфочасы для медиков, на которых мы, разумеется, присутствуем. По правде говоря, с удивлением читаю тексты о заговорах, о том, что семейные врачи и вообще медики с неохотой регистрируют побочные эффекты от вакцинации, и о том, что вакцина неэффективна, ибо "даже вакцинированные продолжают заражаться и болеть".