БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! ⟩ Вопросы о составе и действии вакцин

МИФ: Вакцины неэффективны, поскольку вакцинированные люди заражаются сами и являются переносчиками вируса.

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ: Согласно данным члена научного совета, профессора математической статистики Тартуского университета Кристы Фишер, вероятность заболеть коронавирусной инфекцией у вакцинированного человека в 4 раза ниже, чем у невакцинированного.

Одна из главнейших целей вакцинации - защитить от тяжелого течения болезни. У вакцинированного человека вероятность тяжелого течения заболевания COVID-19 снижается более чем в 8 раз. Кроме того, что снижаются тяжесть и продолжительность заболевания, вакцинация помогает сократить распространение вируса.

Для тех, кто уже переболел и прошел вакцинацию, вероятность заразиться повторно снижается в 20 раз.

Необходимо помнить, что перенесенное заболевание связано со значительными рисками. Например, в среднем 7% заболевших нуждаются в больничном лечении, а смертность среди пациентов в больнице составляет 14%, у многих выживших возникают продолжительные нарушения здоровья.

По состоянию на 21 сентября по крайней мере 1 дозой вакцинировано 749256 человек - это означает, что охват иммунизацией среди взрослого населения составляет 66,2%. По состоянию на 21 сентября в больницах из-за COVID-19 находилось 154 человека, из них невакцинированных было 110. То есть если среди взрослого населения Эстонии невакцинирована треть, то среди людей, находящихся в больницах, таких почти три четверти.

МИФ: Вакцины от коронавируса провоцируют развитие в венах тромбов.

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ: Вакцины от COVID-19 на основе мРНК ("Pfizer" и "Moderna") не связаны с возникновением тромбов (сгущением крови в сосудах). В Эстонии в настоящий момент применяются вакцины "Pfizer", "Moderna" и "Janssen". Все тревожные сигналы регулярно анализируются в ходе оценки больших объемов данных. Тромбоз и эмболия возникают у вакцинированных мРНК-вакцинами не чаще, чем у невакцинированных.

Не стоит забывать, однако, что в случае заболевания COVID-19 риск возникновения тромбоза в 16-20 раз выше, чем у здорового человека. Цель вакцинации от COVID-19 и есть предупреждение тяжелого течения болезни, в том числе и возникновения тромбов во время заболевания COVID-19. Лицензии на продажу вакцин от COVID-19 выдают, опираясь на достаточный объем данных. И совершенно нормально, что клинические испытания продолжаются (так же, как и в отношении других лекарственных средств).

МИФ: По данным американского Центра по контролю за заболеваниями (CDC) и Системы отчетности о побочных эффектах вакцин (VAERS), в США после введения вакцины умерло около 1000 человек.

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ: Система отчетности VAERS содержит все рапорты, которые вносятся туда, и не отражает подтвержденные случаи побочных эффектов или смерти после получения вакцины.

Внесение этих сведений в базу данных не контролируется и она содержит случаи, когда связь между вакциной или лекарством и реакцией порой отсутствует.

МИФ: После вакцинации в домах попечения смертность выросла, также стало больше случаев нарушения здоровья.

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ: То, что количество смертельных исходов в домах попечения связано с вакцинацией от COVID-19, не нашло подтверждения. При этом в домах попечения имели место вспышки заболеваемости, которые унесли с собой жизни людей.

МИФ: Вместе с определенными вакцинами в человеческий организм попадают возбудители болезни, которые наносят вред здоровью.

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ: Вакцины не оставляют в организме возбудителей болезни. Вакцины на основе мРНК и аденовируса не содержат возбудителей болезней, только необходимую для производства антигенов информацию в виде ДНК или мРНК, находящуюся на поверхности вируса. ДНК в вакцинах упакована в другой вирус (обычно, аденовирус), но речь идет о вирусах, у которых отсутствует способность к размножению. Также важно знать, что ни мРНК, ни ДНК в аденовирусных векторных вакцинах не интегрируются в геном человека. Некоторые вирусы способны это делать (например, ВИЧ), но аденовирусы этого не делают.