ВЫБОРЫ ⟩ Принципиальная дуэль политических тяжеловесов в Нарве
Основным вопросом на этих выборах в Нарве является, кто образует следующий властный союз - компания, что стоит за Катри Райк, или та, что за Михаилом Стальнухиным?
Основным вопросом на этих выборах в Нарве является, кто образует следующий властный союз - компания, что стоит за Катри Райк, или та, что за Михаилом Стальнухиным?
Райк и Стальнухин оказывались на предыдущих выборах в Нарве явно сильнейшими магнитами голосов. Причем урожаи голосов у Стальнухина потихоньку уменьшались, а у Райк росли.