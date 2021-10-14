ВЫБОРЫ ⟩ Принципиальная дуэль политических тяжеловесов в Нарве

Райк и Стальнухин оказывались на предыдущих выборах в Нарве явно сильнейшими магнитами голосов. Причем урожаи голосов у Стальнухина потихоньку уменьшались, а у Райк росли.

Главная тема: получит ли правление Нарвой новый виток

В третьем по величине городе Эстонии список сложных проблем, ждущих решения от горсобрания нового созыва, длинный, будто перечень предварительных работ при создании АЭС.

Большая безработица. Низкие зарплаты. Максимальное использование возможностей фонда справедливого перехода. Укрепление школ, чтобы их выпускники смогли продолжить учебу в Эстонии и найти хорошую работу. Торможение оттока жителей. Упорядочение городского жилищного хозяйства. Строительство, обслуживание и дальнейшее содержание спортивных и культурных объектов и т.д.

Однако главным вопросом остается, получит ли после этих выборов город Нарва принципиально новых руководителей или же все пойдет по-старому? Если правление городом не получит новый виток с приходом новых людей, то маловероятно также, что решение вышеперечисленных проблем пойдет вдруг быстрее и слаженнее, чем раньше.