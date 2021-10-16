ОПРОС ⟩ Какие ограничения стоит ввести для невакцинированных людей?

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Анатолий ЧИГРИНОВ, пенсионер:

- Чтобы в масках обязательно везде ходили, но это для всех важно, в том числе и для вакцинированных. Может быть, усилить ограничение пребывания невакцинированных в больших коллективах и многолюдных местах. Не пускать их в кино и другие места отдыха - это уже перебор.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Сергей ТЕСТИШЕВ, водитель:

- Наверное, стоит усилить требования, но не слишком строго. Не пускать в спортзалы, например. Хотя вроде и сейчас не пускают. Слышал разговоры об ограничении доступности медицинских услуг, но это абсолютно неправильно.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Индар ЗЕЙНЕТ, руководитель бюро:

- Такие вопросы последнее время каждый день звучат. Трудно сказать, что еще надо ограничивать, и так уже достаточно всяких условий. Самое главное, надо стараться разум людей на место поставить, убеждать, в том числе и на примерах. Иначе все так и останемся - заболеваемость идет волна за волной.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Реэно КУЛЛАМЯ, предприниматель:

- Очень не хотелось бы заставлять вакцинироваться силовыми мерами. Лучше проводить больше кампаний для убеждения, чтобы люди сами понимали, что это необходимо делать, не только о себе думать, но и считаться с другими.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Ирина ТРЕЛИНА, пенсионерка: