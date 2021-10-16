ОПРОС ⟩ Какие ограничения стоит ввести для невакцинированных людей?
Министр здоровья и труда Танель Кийк (Центристская партия) сказал в интервью ERR, что не поддерживает идеи премьер-министра ввести более жесткие меры по борьбе с коронавирусом.
Министр здоровья и труда Танель Кийк (Центристская партия) сказал в интервью ERR, что не поддерживает идеи премьер-министра ввести более жесткие меры по борьбе с коронавирусом.
- Чтобы в масках обязательно везде ходили, но это для всех важно, в том числе и для вакцинированных. Может быть, усилить ограничение пребывания невакцинированных в больших коллективах и многолюдных местах. Не пускать их в кино и другие места отдыха - это уже перебор.
- Наверное, стоит усилить требования, но не слишком строго. Не пускать в спортзалы, например. Хотя вроде и сейчас не пускают. Слышал разговоры об ограничении доступности медицинских услуг, но это абсолютно неправильно.
- Такие вопросы последнее время каждый день звучат. Трудно сказать, что еще надо ограничивать, и так уже достаточно всяких условий. Самое главное, надо стараться разум людей на место поставить, убеждать, в том числе и на примерах. Иначе все так и останемся - заболеваемость идет волна за волной.
- Очень не хотелось бы заставлять вакцинироваться силовыми мерами. Лучше проводить больше кампаний для убеждения, чтобы люди сами понимали, что это необходимо делать, не только о себе думать, но и считаться с другими.
- По-моему, достаточно тех ограничений, что и сейчас есть. Возможно, еще больше ограничить доступ в многолюдные места, возможности для развлечения. Но ни в коем случае не в медицинской помощи. Самый действенный способ для убеждения в необходимости вакцинации - чаще показывать, как тяжело болеют люди. Слышим разговоры, но не видим и не представляем реально, насколько коронавирус серьезная болезнь.