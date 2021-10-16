- Добро пожаловать, дорогие посетители! Сегодня мы по вашему собственному желанию собрались здесь, чтобы забыть о мире смарт-устройств. Сегодня люди ни о чем другом не думают, как только о смартфонах. Сейчас мы проведем эксперимент, как в течение некоторого времени без них обходиться, - говорит гид и завхоз шахтного музея Юри Сала и решительно собирает мобильники, чтобы никто не поддался искушению.