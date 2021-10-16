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НОВОЕ ИДА-ВИРУСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ ⟩ Шахтный музей уводит из мира смарт-устройств в советский период
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Бухгалтер Кадри Ялонен, коммутаторщица Рейн Сикк и дежурный инженер Маргус Самели действуют сообща, как и положено в командной игре. На заднем плане - руководитель игры, гид шахтного музея Юри Сала.
Свободное от смарт-устройств приключение шахтного музея представляет собой поисковую игру, участники которой перевоплощаются в работников советской шахты и сообща решают загадку пропажи премиальных денег.
- Добро пожаловать, дорогие посетители! Сегодня мы по вашему собственному желанию собрались здесь, чтобы забыть о мире смарт-устройств. Сегодня люди ни о чем другом не думают, как только о смартфонах. Сейчас мы проведем эксперимент, как в течение некоторого времени без них обходиться, - говорит гид и завхоз шахтного музея Юри Сала и решительно собирает мобильники, чтобы никто не поддался искушению.