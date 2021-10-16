ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Давайте премируем кандидатов своим голосом

Среди этих тысячи с лишним человек, наверное, есть и те, кто стремится во власть прежде всего ради личной выгоды, будь то хорошее рабочее место в муниципальном учреждении, желание получить заказы для своих фирм или что-то другое.

Но мы все же верим, что большинство из них, так сказать, рискует своей шкурой все-таки из желания сделать что-нибудь для того, чтобы жизнь в родном краю изменилась к лучшему. Если ты добровольно стремишься к власти, то нужно быть готовым к критике и разоблачению своего прошлого. Это обычное дело в демократическом государстве.

Не все кандидаты формулируют свои планы и обещания так же умело, как профессиональные политики. Далеко не все ведут кампанию при поддержке партии. Многие потратили свое свободное время и, возможно, также нервы и личные деньги, чтобы баллотироваться. Даже если в воскресенье вечером окажется, что урожай голосов не оправдал надежд, то многие хотя бы пополнят свою копилку жизненного опыта, и хочется надеяться, что предвыборная активность не угаснет после выборов.

Избиратели сделают благодарное дело, если премируют своим голосом тех кандидатов, которые выглядят патриотами родного края, хотят сделать для него что-нибудь хорошее и способны на это. Если найти совсем немного времени и углубиться в списки кандидатов, то каждый наверняка сможет найти себе подходящего.