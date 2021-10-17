КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ ⟩ Если заботишься о лучшем будущем Йыхви, то приди на выборы!

Это возможно только в том случае, если мы перестанем быть пассивными и совместными усилиями положим конец использованию власти в Йыхви в личных, коммерческих или партийных интересах.

Дадим Йыхви шанс на лучшее будущее!

Еще не поздно сделать это, однако сейчас мы находимся в ситуации, когда нельзя терять время!

Лучшее будущее можно создать только в сотрудничестве разных возрастных и национальных групп, когда ничьи интересы не забывают, никого не бросают и поддерживают более слабых и молодых.

Избирательный союз "Üheskoos Jõhvi Eest" объединяет тех, кто душой болеет за лучшую судьбу родных мест. В него входят люди разного возраста и разных национальностей, как нынешние, так и бывшие члены разных партий ("Isamaa", Социал-демократической партии, EKRE, Центристской партии, "Eesti 200"). Некоторые члены списка были тесно связаны также с Партией реформ. Однако для нас интересы Йыхви всегда были выше партийных интересов.

Мы - избирательный союз, в который входит активная йыхвиская молодежь, мечтающая о том, чтобы их родное самоуправления стало более ориентированным на молодежь и молодежи предоставили больше прав при обсуждении важных для нее вопросов. Но что самое важное: чтобы в центральном регионе Ида-Вирумаа появились такие рабочие места, которые позволят молодежи осуществить свои мечты о будущем любимых родных мест и вернуться сюда жить после окончания высшего учебного заведения.

Мы уважаем и ценим также наследие прошлого Йыхви. Для нас является позором все то, что связано с Йыхвиским кладбищем. Для нас важно, как выглядит центральная площадь Йыхви, а также в каком состоянии дороги и улицы нашего родного самоуправления. Ни одно самоуправление не должно оставаться безразличным к заботам своих граждан.

Для нас важно хорошее сотрудничество с соседними самоуправлениями. На ситуацию в Ида-Вирумаа можно повлиять только действуя сообща. Только все вместе мы сможем быть партнером для крупных государственных или частных проектов, которые так необходимы, чтобы повернуть развитие Ида-Вирумаа на подъем.

Приходи на выборы! Перезапусти развитие Йыхви!