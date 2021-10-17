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КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ ⟩ Если заботишься о лучшем будущем Йыхви, то приди на выборы!

Valimisliit Ühiselt Jõhvi Eest. ФОТО: Anatoly

Дорогой йыхвисец, заботящийся о родном самоуправлении. От тебя зависит, восстановятся ли достоинство и статус регионального центра Йыхви!

Это возможно только в том случае, если мы перестанем быть пассивными и совместными усилиями положим конец использованию власти в Йыхви в личных, коммерческих или партийных интересах.

Дадим Йыхви шанс на лучшее будущее!

Еще не поздно сделать это, однако сейчас мы находимся в ситуации, когда нельзя терять время!

Лучшее будущее можно создать только в сотрудничестве разных возрастных и национальных групп, когда ничьи интересы не забывают, никого не бросают и поддерживают более слабых и молодых.

Избирательный союз "Üheskoos Jõhvi Eest" объединяет тех, кто душой болеет за лучшую судьбу родных мест. В него входят люди разного возраста и разных национальностей, как нынешние, так и бывшие члены разных партий ("Isamaa", Социал-демократической партии, EKRE, Центристской партии, "Eesti 200"). Некоторые члены списка были тесно связаны также с Партией реформ. Однако для нас интересы Йыхви всегда были выше партийных интересов.

Мы - избирательный союз, в который входит активная йыхвиская молодежь, мечтающая о том, чтобы их родное самоуправления стало более ориентированным на молодежь и молодежи предоставили больше прав при обсуждении важных для нее вопросов. Но что самое важное: чтобы в центральном регионе Ида-Вирумаа появились такие рабочие места, которые позволят молодежи осуществить свои мечты о будущем любимых родных мест и вернуться сюда жить после окончания высшего учебного заведения.

Мы уважаем и ценим также наследие прошлого Йыхви. Для нас является позором все то, что связано с Йыхвиским кладбищем. Для нас важно, как выглядит центральная площадь Йыхви, а также в каком состоянии дороги и улицы нашего родного самоуправления. Ни одно самоуправление не должно оставаться безразличным к заботам своих граждан.

Для нас важно хорошее сотрудничество с соседними самоуправлениями. На ситуацию в Ида-Вирумаа можно повлиять только действуя сообща. Только все вместе мы сможем быть партнером для крупных государственных или частных проектов, которые так необходимы, чтобы повернуть развитие Ида-Вирумаа на подъем.

Приходи на выборы! Перезапусти развитие Йыхви!

ÜHISELT JÕHVI EEST

Reg nr 144 VALLO REIMAA

Reg nr 145 INGRID SPITZ

Reg nr 146 ARTUR PÕLD

Reg nr 147 ALEKSANDR ROMANOVITŠ

Reg nr 148 KRISTJAN KEERME

Reg nr 149 NATALJA ŠABARTŠINA

Reg nr 150 KAAREL PÜRG

Reg nr 151 SIRLI TAMMISTE

Reg nr 152 SERGEI ANDREJEV

Reg nr 153 PAUL PAAS

Reg nr 154 ILMAR AUN

Reg nr 155 VIKTOR RUMJANTSEV

Reg nr 156 AIME KUNINGAS

Reg nr 157 MAIT SEPP

Reg nr 158 JAKOB PEHK

Reg nr 159 VELLI NABER

Reg nr 160 IVO OKAS

Reg nr 161 AIVAR HELSTEIN

Reg nr 162 RASMUS KUUSEMETS

Reg nr 163 MIHHAIL DERBNEV

Reg nr 164 TRIIN TARENDI

Reg nr 165 PRIIT MÜÜRSEPP

Reg nr 166 SASKIA SADRAK-TAMMES

Reg nr 167 ARTJOM MALAHHOV

Reg nr 168 KRISTELI PERI

Reg nr 169 ANDREI ŠAPOVALOV

Reg nr 170 RINGO RIIVES

Reg nr 171 RIHO SILLAR

Reg nr 172 DMITRI OREHHOV

Reg nr 173 MEELIS KRIISK

Reg nr 174 KRISTI KLAAMANN

Reg nr 175 MARGARITA ŠPALOVA

Reg nr 176 JEVGENI KOTOV

Reg nr 177 AARE REBBAN

Reg nr 178 ANNE ALAKÜLA

Reg nr 179 IGOR GAMANKO

Reg nr 180 ARGO SOOLEP

Reg nr 181 ELLEN PRUNBACH

Reg nr 182 URMAS EDOVALD

Reg nr 183 GALINA KISSELJOVA

Reg nr 184 ERICH PULLERITS

Reg nr 185 SNEZHANA BELYANKINA

Reg nr 186 VLADIMIR TUŽILKIN

Reg nr 187 KAIA KALDVEE

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