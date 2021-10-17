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В Силламяэ крупную победу одержала Центристская партия

Руководящие городом Силламяэ последние восемь лет председатель горсобрания Елена Коршунова и мэр Тынис Калберг на открытии морского променада вместе с владельцем порта Тийтом Вяхи, имеющим большое влияние в городе, и министром государственного управления центристом Яаком Аабом. ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Как можно было предполагать, выборы в Силламяэ с огромным перевесом выиграла Центристская партия.

Центристская партия получила 17 мест из 21-го в Силламяэском горсобрании. Социал-демократы взяличетыре места в горсобрании.

Кандидаты от избирательного союза "Värsked Sillamäe Tuuled" и EKRE в горсобрание не прошли. 

Самыми крупными магнитами голосов стали Валерий Абрамович (405 голосов), Андрей Жога (238 голосов) и нынешний мэр Тынис Калберг, набравший 232 голоса. Гульнара Сидоренко из оппонировавших им соцдемов получила 205 голосов. 

В Силламяэское горсобрание прошли:

VALERI ABRAMOVITŠ (Keskerakond (KE))

ANDREI ŽOGA (KE)

TÕNIS KALBERG (KE)

ARAIK KARAPETJAN (KE)

IGOR MALÕŠEV (KE)

JELENA KORŠUNOVA (KE)

JEVGENI TERENTJEV (KE)

ALEKSANDR BONDARTŠUK (KE)

DMITRI LETT (KE)

VLADIMIR VÕSSOTSKI (KE)

ALEKSANDR BÕSTRJAK (KE)

ALEVTINA JERMAKOVA (KE)

MIHHAIL SOKOLOV (KE)

JURI NIKITIN (KE)

ALEKSANDRA BOROTÕNSKAJA (KE)

ALEKSEI STEPANOV (KE)

NIKOLAI TOŠTŠEV (KE)

GULNARA SIDORENKO (Sotsiaaltemokraatdlik erakond (SDE))

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