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В Силламяэ подтверждается ожидаемая безоговорочная победа Центристской партии

Руководящие городом Силламяэ последние восемь лет председатель горсобрания Елена Коршунова и мэр Тынис Калберг на открытии морского променада вместе с владельцем порта Тийтом Вяхи, имеющим большое влияние в городе, и министром государственного управления центристом Яаком Аабом. ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Как можно было предполагать, выборы в Силламяэ с огромным перевесом выигрывает Центристская партия.

На данный момент, когда подсчитано 24,5 процента голосов, Центристская партия получает почти 79 процентов голосов. Это дает 18 мест в 21-местном Силламяэском горсобрании.

Социал-демократы набирают 17,5 процента голосов, что дает три места в горсобрании.

Кандидаты от избирательного союза "Värsked Sillamäe Tuuled", имеющего на данный момент 2,2 процента голосов, и EKRE (1,5 процента) в горсобрание не проходят.

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