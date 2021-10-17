В Силламяэ подтверждается ожидаемая безоговорочная победа Центристской партии
Как можно было предполагать, выборы в Силламяэ с огромным перевесом выигрывает Центристская партия.
Как можно было предполагать, выборы в Силламяэ с огромным перевесом выигрывает Центристская партия.
На данный момент, когда подсчитано 24,5 процента голосов, Центристская партия получает почти 79 процентов голосов. Это дает 18 мест в 21-местном Силламяэском горсобрании.
Социал-демократы набирают 17,5 процента голосов, что дает три места в горсобрании.
Кандидаты от избирательного союза "Värsked Sillamäe Tuuled", имеющего на данный момент 2,2 процента голосов, и EKRE (1,5 процента) в горсобрание не проходят.