В Люганузе может произойти смена власти
В Люганузеской волости может произойти властный переворот, поскольку на завершившихся выборах оппозиционные силы добились перевеса в волостном собрании - 11 мест против восьми.
В Люганузеской волости может произойти властный переворот, поскольку на завершившихся выборах оппозиционные силы добились перевеса в волостном собрании - 11 мест против восьми.
В Люганузе выборы выиграла Центристская партия, которая получает шесть мандатов. Три места получает избирательный союз "Oma Rahva Eest", два - "Isamaa". В совокупности это 11 мест в 19-местном волостном собрании.
Избирательный союз действующего волостного старейшины Андреа Эйхе "Meie Vald" получил четыре места, Партия реформ - три, а избирательный союз председателя волостного собрания Ристо Линдеберга "Meie Koduvald Lüganuse" - одно место.
Индивидуально больше всего голосов в Люганузе набрал первый номер Центристской партии Дмитрий Дмитриев (192 голоса), за ним следует Андреа Эйхе (187 голосов).