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В Люганузе может произойти смена власти

Первый номер Центристской партии Дмитрий Дмитриев (слева) после этих выборов может вновь сменить Ристо Линдеберга на должности председателя Люганузеского волостного собрания. ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

В Люганузеской волости может произойти властный переворот, поскольку на завершившихся выборах оппозиционные силы добились перевеса в волостном собрании - 11 мест против восьми.

В Люганузе выборы выиграла Центристская партия, которая получает шесть мандатов. Три места получает избирательный союз "Oma Rahva Eest", два - "Isamaa". В совокупности это 11 мест в 19-местном волостном собрании.

Избирательный союз действующего волостного старейшины Андреа Эйхе "Meie Vald" получил четыре места, Партия реформ - три, а избирательный союз председателя волостного собрания Ристо Линдеберга "Meie Koduvald Lüganuse" - одно место.

Индивидуально больше всего голосов в Люганузе набрал первый номер Центристской партии Дмитрий Дмитриев (192 голоса), за ним следует Андреа Эйхе (187 голосов).

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