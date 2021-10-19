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КОРОТКО ⟩ Собирают опавшую листву

Осенняя листва. ФОТО: Elmo Riig / Sakala

До конца октября в Ахтмеской и Ярвеской частях города будут собирать и вывозить мешки с опавшей листвой.

Специалист по благоустройству Илона Хейнсалу сказала, что их необходимо поставить на видных местах, например, у обочин дорог, или там, куда имеется доступ с техникой. Она подчеркивает, что запрещается помещать в эти мешки любые другие отходы, кроме древесных листьев, в том числе ветки деревьев.

Мешки с посторонним мусором вывозить не будут.

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