КОРОТКО ⟩ Собирают опавшую листву
До конца октября в Ахтмеской и Ярвеской частях города будут собирать и вывозить мешки с опавшей листвой.
До конца октября в Ахтмеской и Ярвеской частях города будут собирать и вывозить мешки с опавшей листвой.
Специалист по благоустройству Илона Хейнсалу сказала, что их необходимо поставить на видных местах, например, у обочин дорог, или там, куда имеется доступ с техникой. Она подчеркивает, что запрещается помещать в эти мешки любые другие отходы, кроме древесных листьев, в том числе ветки деревьев.
Мешки с посторонним мусором вывозить не будут.