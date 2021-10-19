ВЫБОРЫ ⟩ В волостном собрании Тойла появится сильная оппозиция

Избирательный союз "Ühtne Vald", находившийся у власти в Тойла восемь лет, получил девять мест в 17-местном волостном собрании. Его основной соперник, ИС "Terve Meie Kogukond" получил семь депутатских мандатов. Одно место досталось Партии реформ.