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ВЫБОРЫ ⟩ В волостном собрании Тойла появится сильная оппозиция

Эве Эаст подтвердила, что ИС "Ühtne Vald" очень доволен результатом выборов, но призналась, что была надежда получить на одно место больше. ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

В Тойла на выборах победил находящийся у власти избирательный союз "Ühtne Vald", однако оппозиция дышит ему в затылок.

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Избирательный союз "Ühtne Vald", находившийся у власти в Тойла восемь лет, получил девять мест в 17-местном волостном собрании. Его основной соперник, ИС "Terve Meie Kogukond" получил семь депутатских мандатов. Одно место досталось Партии реформ. 

Распределение голосов и мест в Тойла (в волостном собрании 17 мест)

ИС "Ühtne Vald": 1157 голосов (52,6%), 9 мест

ИС "Terve Meie Kogukond": 827 голосов (37,6%), 7 мест

Партия реформ Эстонии: 172 голоса (5,9%), 1 место

Партия "Eesti 200": 43 голоса (2%), 0 мест

АКТИВНОСТЬ ИЗБИРАТЕЛЕЙ: 57,5%

Насколько точным оказался прогноз "Северного побережья"?

Весьма точным. Мы прогнозировали ИС "Ühtne Vald" 9-10 мест, ИС "Terve Meie Kogukond" - 5-6, Партии реформ - 2-3 и "Eesti 200" - ноль мест.

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