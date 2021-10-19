ВЫБОРЫ ⟩ В Нарва-Йыэсуу прежняя власть упрочила свое преимущество
В результате этих выборов в Нарва-Йыэсуу по-прежнему лидирует избирательный союз "Ühine Kodu", который взглавляет нынешний мэр Максим Ильин.
В результате этих выборов в Нарва-Йыэсуу по-прежнему лидирует избирательный союз "Ühine Kodu", который взглавляет нынешний мэр Максим Ильин.
Властвующий избирательный союз получил 12 мест в 17-местном городском собрании, оставив оппозиционной Центристской партии всего пять мандатов. Примечательно, что в горсобрание не прошел Вейкко Лухалайд, прежде суперзвезда Центристской партии.