ВЫБОРЫ ⟩ В Нарва-Йыэсуу прежняя власть упрочила свое преимущество

Властвующий избирательный союз получил 12 мест в 17-местном городском собрании, оставив оппозиционной Центристской партии всего пять мандатов. Примечательно, что в горсобрание не прошел Вейкко Лухалайд, прежде суперзвезда Центристской партии.

Распределение голосов и мест в Нарва-Йыэсуу (в горсобрании 17 мест)

ИС "Ühine Kodu": 1735 голосов (70%), 12 мест

Центристская партия: 719 голосов (29%), 5 мест

Независимый кандидат: 25 голосов (1%), 0 мест

Активность избирателей: 62,8%

Насколько точен оказался прогноз "Северного побережья"?

Частично. Мы ошиблись на один мандат, когда спрогнозировали 11 мандатов избирательному союзу "Ühine Kodu" и 6 мандатов Центристской партии. В результате этих выборов в Нарва-Йыэсуу по-прежнему у власти избирательный союз "Ühine Kodu", которым руководит нынешний мэр Максим Ильин.

Новый состав Нарва-Йыэсууского горсобрания

ИС "Ühine Kodu" (12 мест)

MAKSIM ILJIN 232

MIHHAIL DENISSOV 136

JEVGENI HOHLOV 110

ANDREI KUZMIN 93

AARE OBJARTEL 91

OLGA BARANOVA 79

NATALJA MJATŠINA 74

ARTUR EISTRE 66

INGE MUŠKINA 60

IRINA EVART 58

JULIA LOŽKINA 54

IRAIDA TŠUBENKO 53

Центристская партия (5 мест)

JÜRI KIIK 86

ROMAN ŠABANIN 78

TATJANA PAGAJEVA 77

OLEVER-VALDEMAR VÄKRAM 62

REIN PEIKER 50