ВЫБОРЫ ⟩ В Алутагузе сохранил власть Тауно Выхмар

Избирательный союз Выхмара получил восемь из 15 мест в волостном собрании, что позволяет сохранить действующую власть с минимальным перевесом. Партия реформ, EKRE и избирательный союз "Oma Vald", сфокусированный на Иллука, получили по два места, Центристская партия - одно.

Распределение голосов и мест в Алутагузе (в волостном собрании 15 мест)

ИС "Alutaguse": 1179 голосов (49,2%), 8 мандатов

ИС "Oma Vald": 388 голосов (16,2%), 2 мандата

Партия реформ: 373 голоса (15,6%), 2 мандата

Консервативная народная партия (EKRE): 288 голосов (12%), 2 мандата

Центристская партия: 169 голосов (7,1%), 1 мандат

Активность избирателей: 60,7%

Насколько точен оказался прогноз "Северного побережья"?

Не совсем точен, но более-менее. Наш прогноз был: ИС "Alutaguse" - 6-7 мандатов, Партия реформ - 3-4 мандата. Центристской партии и EKRE мы прогнозировали 1-2, а избирательному союзу "Oma Vald" - 2-3 мандата.

Новый состав Алутагузеского волостного собрания

ИС "Alutaguse" (8 мест)

TAUNO VÕHMAR 248

KAIRI HÕBEMERI 88

KRISTIINA ETS 77

ANNES KINGU 71

JURI NOVOŽILOV 57

VELJO KINGSEP 55

VLADIMIR DERBUK 51

JÜRI PÄLL 45

ИС "Oma Vald" (2 места)

OLEG KUZNETSOV 188

AIVO TAMM 35

Партия реформ (2 места)

PRIIT PALMET 91

AIVAR SURVA 81

Консервативная народная партия (2 места)

ANDRUS TOSS 46

ANDRES PÄRNPUU 44

Центристская партия (1 место)

MAREK KULLAMÄGI 98