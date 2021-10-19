ВЫБОРЫ ⟩ В Алутагузе сохранил власть Тауно Выхмар
В Алутагузеской волости минимальный перевес сохранил избирательный союз "Alutaguse" под руководством волостного старейшины Тауно Выхмара.
В Алутагузеской волости минимальный перевес сохранил избирательный союз "Alutaguse" под руководством волостного старейшины Тауно Выхмара.
Избирательный союз Выхмара получил восемь из 15 мест в волостном собрании, что позволяет сохранить действующую власть с минимальным перевесом. Партия реформ, EKRE и избирательный союз "Oma Vald", сфокусированный на Иллука, получили по два места, Центристская партия - одно.