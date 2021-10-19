ВЫБОРЫ ⟩ Конкуренты пробили широкую брешь в крепости Центристской партии в Кохтла-Ярве

Хотя Центристская партия и на этот раз выиграла выборы в Кохтла-Ярве, набрав 42 процента голосов и получив 12 мест в 25-местном городском собрании, этот результат все же имеет привкус поражения. Четыре года назад набрали более 66 процентов голосов, а мест в горсобрании было на шесть больше.