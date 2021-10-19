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ВЫБОРЫ ⟩ Конкуренты пробили широкую брешь в крепости Центристской партии в Кохтла-Ярве

Много лет управлявшее Кохтла-Ярве трио - Людмила Янченко, Валерий Корб и Рийна Иванова - на этих выборах собрало небывало скромный урожай голосов. Лучшей среди них стала Иванова, получившая всего 199 голосов. ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Центристская партия, четверть века единолично управлявшая Кохтла-Ярве, теперь вынуждена взять кого-нибудь в партнеры, чтобы остаться у власти.

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Хотя Центристская партия и на этот раз выиграла выборы в Кохтла-Ярве, набрав 42 процента голосов и получив 12 мест в 25-местном городском собрании, этот результат все же имеет привкус поражения. Четыре года назад набрали более 66 процентов голосов, а мест в горсобрании было на шесть больше. 

Распределение голосов и мест в Кохтла-Ярве (в горсобрании 25 мест)

Центристская партия 4371 голос (42%), 12 мест

Социал-демократическая партия 1877 голосов (18%), 5 мест

ИС "Restart Kohtla-Järve" 1613 голосов (15,5%), 4 места

ИС "Progress" 1064 голоса (10,2%), 2 места

Партия реформ 1040 голосов (10%), 2 места

Консервативная народная партия 394 голосов (3,8%), 0 мест

"Isamaa" 27 голосов (0,3%)

Независимый кандидат Илья Старухин 15 голосов (0,2%)

Независимый кандидат Александр Сахно 10 голосов (0,1%)

Активность избирателей: 38,9%

Насколько точен оказался прогноз "Северного побережья"?

Попал в десятку. Мы предполагали, что Центристская партия получит 11-12 мест (получила 12), соцдемы - 4-5 (получили 5), избирательный союз "Restart Kohtla-Järve" - 4-5 (получил 4) и избирательный союз "Progress" - 1-2 (получил 2). Единственное маленькое различие имеется в случае Партии реформ, результат которой оказался на одно место меньше ожидавшегося: мы прогнозировали ей 3-4 места, а партия получила 2.

Соцдем Эдуард Одинец вторые местные выборы подряд становится в Кохтла-Ярве крупнейшим магнитом голосов: на этот раз его урожай составил 614 голосов. ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Новый состав Кохтла-Ярвеского горсобрания

Центристская партия (12 мест)

DENISS VERŠININ 232 голосов

ANTON DIJEV 208

RIINA IVANOVA 199

ÜLLE LEPASSAAR 170

VLADIMIR EVVE 160

SERGEI LOPIN 159

SVETLANA KOLLO 148

VALERI KORB 136

ARNE BERENDSEN 124

ANNA RENTIK 122

TIIT LILLEMETS 119

SVETLANA KOROTKOVA 114

Социал-демократическая партия (5 мест)

EDUARD ODINETS 614

SERGEI BUTŠINSKI 320

NIKOLAI KUTAŠOV 178

JELENA MUTONEN 155

VLADIMIR TŠUŽAS 107

ИС "Restart Kohtla-Järve" (4 места)

JAANEK PAHKA 319

MARE ROOSILEHT 265

VIKTOR ANDREJEV 250

HENDRIK AGUR 147

Партия реформ (2 места)

VITALI BORODIN 195

DANIIL STARODUBTSEV 188

ИС "PROGRESS" (2 места)

MARIA MERKULOVA 256

JEVGENI SALTÕKOV 183

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