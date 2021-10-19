Вт, 19.10.2021
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Новости
Мнение
Экономика
Культура
Спорт
Досуг
Полезное
Персона/репортаж
Эстония
Экстра
Объявления
Свежий Номер
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

ОДИН ВОПРОС ⟩ Почему ваш список провалился на выборах?

Эдуард Эаст. ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

На выборах в Йыхви избирательный союз "Ühtne Jõhvi", которым руководили предприниматель Аллан Мянд и Артур Сепперн, не получил ни одного мандата.

Первый номер избирательного союза "Ühtne Jõhvi" ЭДУАРД ЭАСТ:

- Естественно, было бы хорошо, если бы мы получили хотя бы одно место, и в этом смысле небольшое разочарование есть. Всегда ведь хочешь выступить достойно и ждешь результата. Но нам не нужно стыдиться, потому что мы не скупали голоса и не прибегали к другим нечестным приемам. Если искать позитив, то наступило облегчение в том смысле, что с плеч свалился большой груз ответственности (смеется).

Думаю, этот управленческий цикл в Йыхви окажется сложным, независимо от того, кто и на базе каких принципов создаст коалицию.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back