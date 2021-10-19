ОДИН ВОПРОС ⟩ Почему ваш список провалился на выборах?

Первый номер избирательного союза "Ühtne Jõhvi" ЭДУАРД ЭАСТ:

- Естественно, было бы хорошо, если бы мы получили хотя бы одно место, и в этом смысле небольшое разочарование есть. Всегда ведь хочешь выступить достойно и ждешь результата. Но нам не нужно стыдиться, потому что мы не скупали голоса и не прибегали к другим нечестным приемам. Если искать позитив, то наступило облегчение в том смысле, что с плеч свалился большой груз ответственности (смеется).