ОДИН ВОПРОС ⟩ Почему ваш список провалился на выборах?
На выборах в Йыхви избирательный союз "Ühtne Jõhvi", которым руководили предприниматель Аллан Мянд и Артур Сепперн, не получил ни одного мандата.
На выборах в Йыхви избирательный союз "Ühtne Jõhvi", которым руководили предприниматель Аллан Мянд и Артур Сепперн, не получил ни одного мандата.
- Естественно, было бы хорошо, если бы мы получили хотя бы одно место, и в этом смысле небольшое разочарование есть. Всегда ведь хочешь выступить достойно и ждешь результата. Но нам не нужно стыдиться, потому что мы не скупали голоса и не прибегали к другим нечестным приемам. Если искать позитив, то наступило облегчение в том смысле, что с плеч свалился большой груз ответственности (смеется).
Думаю, этот управленческий цикл в Йыхви окажется сложным, независимо от того, кто и на базе каких принципов создаст коалицию.