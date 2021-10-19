ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Выборы растопили политическую вечную мерзлоту

Самыми масштабными и влиятельными они будут в Нарве, где правившая четверть века Центристская партия теряет власть. Катри Райк удалось воспользоваться растерянностью нарвских центристов, раздираемых коррупционными скандалами и внутренними конфликтами, и создать избирательный союз под своим именем, который сумел завоевать доверие половины избирателей Нарвы. До принципиальной смены власти в Нарве вместе с "Eesti 200" рукой подать. Если она произойдет, это положительно повлияет на положение всего уезда.

В Кохтла-Ярве Центристская партия на этот раз, вероятно, удержит власть, но уже далеко не так уверенно, как она привыкла. Если раньше со стороны оппозиции в горсобрании доносилось лишь "соло" Эдуарда Одинца, то теперь там уже сидит камерный ансамбль. Кохтла-ярвеские избиратели однозначно показали фигу руководящим городом политдинозаврам, и это, должно быть, заставит Центристскую партию хоть немного изменить свою политику в этом городе.

Знаковым событием является и то, что в уездном центре большую поддержку избирателей получил избирательный союз Валло Реймаа. Это внушает надежду, что волостную власть, зашедшую в тупик из-за властных игр, удастся снова направить в нормальное русло.