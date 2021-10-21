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СПАСАТЕЛИ ⟩ Запуск дрона обернулся штрафом
16-19 октября 2021 г.

Машина спасателей. Иллюстративное фото. ФОТО: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

16 октября в пограничной зоне города Нарвы был обнаружен летающий дрон.

Запустивший дрон человек не знал, что в Эстонской Республике запуск беспилотного летательного аппарата в пограничной зоне без согласования с Департаментом транспорта и без предварительного уведомления полиции запрещен. Нарушителю назначили штраф в размере 200 евро.

Аналогичный случай произошел в Нарве и на следующий день, и в этот раз нарушителя тоже оштрафовали на 200 евро. 

На кладбище произошло возгорание

19 октября в 12.37 в центр тревоги сообщили, что на кладбище Рийгикюла в деревне Пеэтерристи в Нарва-Йыэсуу между могилами загорелась торфяная почва. Возгорание, охватившее около десяти квадратных метров, прибывшие спасатели потушили.

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