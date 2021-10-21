СПАСАТЕЛИ ⟩ Запуск дрона обернулся штрафом

Запустивший дрон человек не знал, что в Эстонской Республике запуск беспилотного летательного аппарата в пограничной зоне без согласования с Департаментом транспорта и без предварительного уведомления полиции запрещен. Нарушителю назначили штраф в размере 200 евро.

Аналогичный случай произошел в Нарве и на следующий день, и в этот раз нарушителя тоже оштрафовали на 200 евро.

На кладбище произошло возгорание