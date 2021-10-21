МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 21.10-28.10 ⟩ Открытие XXVII Международного музыкального фестиваля им. Евгения Мравинского; всевозможные мероприятия в дни школьных каникул

* В Белом зале Нарва-Йыэсуу в 18.00 - фортепианный вечер: Оксана Шевченко (Санкт-Петербург).

Среда, 27 октября

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 13.00 - "Kahes keeles, üksmeeles": с поэтической программой Давида Самойлова выступают Эдуард Теэ, Яак Кянд и Елена Гаранина (на эстонском и русском языках). Информация: тел. 337 0444, Ирина Аверина.

* В читальном зале Кохтла-Ярвеской центральной библиотеки в 16.00 в рамках библиотечных дней - поэтическая программа о творчестве и жизни Давида Самойлова "И нет тебя, и всюду ты". Выступают актер Эдуард Теэ, переводчик Яак Кянд, поет Елена Гаранина. Бесплатно.

* В Нарве в концертном зале "Женева" в 19.00 - фортепианный вечер: Оксана Шевченко (Санкт-Петербург).

Четверг, 28 октября

* В Силламяэском центре культуры в 18.00 - фортепианный вечер: Оксана Шевченко (Санкт-Петербург).

СПОРТ

Четверг, 21 октября

* В Мяэтагузеском народном доме в 18.00 - открытие 19-го сезона Мяэтагузеского турнира по викторине.

Пятница, 22 октября

* В Йоаорге в 17.00 - тур беговых кроссов "Äkke"; первый этап.

Суббота, 23 октября

* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - чемпионат общества ветеранов спорта Ида-Вирумаа по русским шашкам.

* В Паннъярве в Алутагузеском центре отдыха и спорта в 11.00 - открытый чемпионат Ида-Вирумаа по кроссу по пересеченной местности.

* В шахматном зале Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 11.00 - открытый чемпионат Ида-Вирумаа по шахматам; день первый.

* В Нарве на стадионе "Фама" в 16.00 - Кубок Эстонии по футболу, 1/8 финала: "Narva Trans" - "Tartu Welco".

* В Нарвском ледовом холле в 16.30 - чемпионат Эстонии по хоккею: "Narva PSK" - ХК "Panter" (Таллинн).

Воскресенье, 24 октября

* В шахматном зале Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 10.00 - открытый чемпионат Ида-Вирумаа по шахматам; день второй.

* День дикой природы: поход в 10.30 на болото Мурака и в 11.00 на Онтикаский глинт. Информация: www.matkaklubi.ee.

* В Ийзакуском народном доме в 12.00 - этап Ийзакуской серии викторин.

* На стадионе Кохтла-Ярвеского спортцентра в 13.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига В: "Ida-Virumaa Alliance" - "Tallinna Legion" (U21).

* В Силламяэ на стадионе "Калев" в 13.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: "Sillamäe Kalev" - "Narva Trans" (U21).

РАЗНОЕ

Суббота, 23 октября

* В Пагариском общественном доме в 11.00 - семейный день: мастерские для детей и взрослых, блины, открыта выставка сказочных персонажей из валяной шерсти, изготовленных учениками Малеваской основной школы, "За семью горами, за семью морями...".

* В Кийкласком народном доме в 12.00 - заседание учредительного совета общины Кийкла. Предварительная регистрация: rene@kiikla.ee.

Тудулиннаский народный дом. ФОТО: Тауно Выхмар

* В Тудулиннаском народном доме в 12.00 - День народных домов Эстонии: кафе, комната краеведения, постоянная выставка, фильм о Тудулинна.

* В Мяэтагузеском народном доме в 18.00 - костюмированный праздник для молодежи. Более точная информация - у молодежного работника: kaidi.forostovets@alutagusevald.ee.

"Pixels". ФОТО: ФБ

* В Ийзакуском народном доме в 20.00 - осенние танцульки с ансамблем "Pixels", в гостях маг Кевински.

Понедельник, 25 октября

* В Йыхвиской центральной библиотеке с 12.00 до 16.00 - курсы пользования компьютером и смарт-устройствами (отдельные группы на эстонском и русском языках). Информация: тел. 337 0444, Ольга Карп.

Вторник, 26 октября

* В Йыхвиской центральной библиотеке с 12.00 до 14.00 в дни школьных каникул - уроки ремесел для детей. Информация: тел. 337 0536, Герри Оргма.

* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 13.00 - мастерская в дни школьных каникул: рисунки на камнях. Вход по билетам на выставку, материалы на месте есть.

Среда, 27 октября

* В Йыхвиской центральной библиотеке с 12.00 до 14.00 в дни школьных каникул - уроки ремесел для детей. Информация: тел. 337 0536, Герри Оргма.

* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 13.00 - мастерская в дни школьных каникул: мастерим из вторсырья. Вход по билетам на выставку, материалы на месте есть.

ФОТО: Арво Меэкс

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 16.00 - мастерская по вязанию. Информация: тел. 337 0536, Герри Оргма.

Четверг, 28 октября

* В Йыхвиской центральной библиотеке с 12.00 до 14.00 в дни школьных каникул - уроки ремесел для детей. Информация: тел. 337 0536, Герри Оргма.

* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 13.00 - мастерская в дни школьных каникул: плетение корзинок из бумаги. Вход по билетам на выставку, материалы на месте есть.

* В Ийзакуской библиотеке в 16.00 - клуб интересных встреч: в гостях корреспондент ERR Рене Кундла.

ФОТО: Eesti Kultuurkapital