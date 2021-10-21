МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 21.10-28.10 ⟩ Открытие XXVII Международного музыкального фестиваля им. Евгения Мравинского; всевозможные мероприятия в дни школьных каникул
Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 21 по 28 октября.
Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 21 по 28 октября.
Четверг, 21 октября
* В Йыхвиском концертном доме в 12.00 - концерт для детей в честь дня рождения "Entel-tentel". Прозвучат современные обработки любимых детских песен в исполнении хора и оркестра. Билет - 7-10 евро.
Пятница, 22 октября
* В Нарвской центральной библиотеке в 15.00 - открытие выставки иллюстраций Хелье Ээлма к книге "Лекарственные травы Эстонии". Художник познакомит со своими работами.
* В Ийзакуской библиотеке в 16.00 - вечер рассказов "Loodus, minu kodu" / "Природа, мой дом" с Эной Метс.
* В ресторане "Von Taube" в Пуртсеской крепости в 18.00 - научное кафе "AHHAA": в гостях писатель Вальдур Микита и руководитель проектов отдела водных ресурсов Министерства окружающей среды Раймо Яаксоо. Тема кафе: "Лесные люди или морские люди, земля или вода?" и "Что случилось с рекой Пуртсе и как мы можем это исправить?". Бесплатно.
* В Тойласком общественном доме в 18.30 - салонное кафе viinakuu (октября): встреча с Михкелем Раудом. Билет - 5 евро. Открыто кафе. Информация по тел. 5342 8705, Леа Ранд.
* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 в рамках фестиваля "Tallinn a cappella" - концерт мужского ансамбля "Tenores de Oniferi" (Сардиния). Билет - 16-20 евро.
Суббота, 23 октября
* В комнате сказок Кийклаского народного дома в 11.00 - сказочное утро сказочной деревни.
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.00 - час автографа: Хендрик Агур - "Ingrid Agur. Elu kolm vaatust". Книга - бесплатно!
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.00 - чат-комната тети Реэды: день плюшевого мишки. Информация: тел. 337 0536, Реэт Калдур.
* В Синимяэском музее в Вайвара в 13.00 в рамках программы "Кино в деревню" - "Волна" (Норвегия; 2015), остросюжетный фильм-катастрофа Роара Утхауга. Главный герой фильма - геолог, который пытается спасти популярную достопримечательность от стихийного бедствия. С субтитрами на эстонском и русском языках. Бесплатно. Информация по тел. 5647 4552.
* В клубе "Ахтме" в 13.00 - праздничный концерт. Вход бесплатный и только с COVID-справкой. Информация по тел. 3322 061, 5074 616. Клуб "Ахтме" открывает творческий сезон!
* В Сондаском народном доме в 14.00 - встреча с ведущим специалистом Агентства окружающей среды Уудо Тиммом; тема: биоразнообразие.
* В Куртнаском общественном доме-библиотеке в 15.00 - вечер рассказов "Loodus, minu kodu" / "Природа, мой дом" с Эной Метс.
Воскресенье, 24 октября
* В Нарве по ул. Вабадузе, 20 в 11.00 - "Приключения петуха", детский спектакль театра "Ильмарине". Для детей от 2-х лет. Длительность 35 минут. Цена билета - 4 евро.
* В Тойласком общественном доме в 15.00 - вечер рассказов "Loodus, minu kodu" / "Природа, мой дом". Гость салонного вечера - гид, терапевт и рассказчица Эна Метс. Вечер сопровождается звуками сансулы и калимбы. Открыто салонное кафе. Бесплатно. Информация по тел. 5342 8705, Леа Ранд.
* В Нарве в концертном зале "Женева" в 17.00 - открытие XXVII Международного музыкального фестиваля им. Евгения Мравинского.
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 18.00 - "В клетке", фарс творческого объединения "Teine Laine''. Билет - 7,90-10,90 евро.
Вторник, 26 октября
* В Вокаской библиотеке в 12.00 - поэтическая программа о творчестве и жизни Давида Самойлова "И нет тебя, и всюду ты". Стихи читает актер Русского театра Эдуард Теэ, переводчик Яак Кянд. Прозвучат песни, написанные на тексты Давида Самойлова, в исполнении Елены Гараниной.
* В Белом зале Нарва-Йыэсуу в 18.00 - фортепианный вечер: Оксана Шевченко (Санкт-Петербург).
Среда, 27 октября
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 13.00 - "Kahes keeles, üksmeeles": с поэтической программой Давида Самойлова выступают Эдуард Теэ, Яак Кянд и Елена Гаранина (на эстонском и русском языках). Информация: тел. 337 0444, Ирина Аверина.
* В читальном зале Кохтла-Ярвеской центральной библиотеки в 16.00 в рамках библиотечных дней - поэтическая программа о творчестве и жизни Давида Самойлова "И нет тебя, и всюду ты". Выступают актер Эдуард Теэ, переводчик Яак Кянд, поет Елена Гаранина. Бесплатно.
* В Нарве в концертном зале "Женева" в 19.00 - фортепианный вечер: Оксана Шевченко (Санкт-Петербург).
Четверг, 28 октября
* В Силламяэском центре культуры в 18.00 - фортепианный вечер: Оксана Шевченко (Санкт-Петербург).
Четверг, 21 октября
* В Мяэтагузеском народном доме в 18.00 - открытие 19-го сезона Мяэтагузеского турнира по викторине.
Пятница, 22 октября
* В Йоаорге в 17.00 - тур беговых кроссов "Äkke"; первый этап.
Суббота, 23 октября
* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - чемпионат общества ветеранов спорта Ида-Вирумаа по русским шашкам.
* В Паннъярве в Алутагузеском центре отдыха и спорта в 11.00 - открытый чемпионат Ида-Вирумаа по кроссу по пересеченной местности.
* В шахматном зале Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 11.00 - открытый чемпионат Ида-Вирумаа по шахматам; день первый.
* В Нарве на стадионе "Фама" в 16.00 - Кубок Эстонии по футболу, 1/8 финала: "Narva Trans" - "Tartu Welco".
* В Нарвском ледовом холле в 16.30 - чемпионат Эстонии по хоккею: "Narva PSK" - ХК "Panter" (Таллинн).
Воскресенье, 24 октября
* В шахматном зале Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 10.00 - открытый чемпионат Ида-Вирумаа по шахматам; день второй.
* День дикой природы: поход в 10.30 на болото Мурака и в 11.00 на Онтикаский глинт. Информация: www.matkaklubi.ee.
* В Ийзакуском народном доме в 12.00 - этап Ийзакуской серии викторин.
* На стадионе Кохтла-Ярвеского спортцентра в 13.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига В: "Ida-Virumaa Alliance" - "Tallinna Legion" (U21).
* В Силламяэ на стадионе "Калев" в 13.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: "Sillamäe Kalev" - "Narva Trans" (U21).
Суббота, 23 октября
* В Пагариском общественном доме в 11.00 - семейный день: мастерские для детей и взрослых, блины, открыта выставка сказочных персонажей из валяной шерсти, изготовленных учениками Малеваской основной школы, "За семью горами, за семью морями...".
* В Кийкласком народном доме в 12.00 - заседание учредительного совета общины Кийкла. Предварительная регистрация: rene@kiikla.ee.
* В Тудулиннаском народном доме в 12.00 - День народных домов Эстонии: кафе, комната краеведения, постоянная выставка, фильм о Тудулинна.
* В Мяэтагузеском народном доме в 18.00 - костюмированный праздник для молодежи. Более точная информация - у молодежного работника: kaidi.forostovets@alutagusevald.ee.
* В Ийзакуском народном доме в 20.00 - осенние танцульки с ансамблем "Pixels", в гостях маг Кевински.
Понедельник, 25 октября
* В Йыхвиской центральной библиотеке с 12.00 до 16.00 - курсы пользования компьютером и смарт-устройствами (отдельные группы на эстонском и русском языках). Информация: тел. 337 0444, Ольга Карп.
Вторник, 26 октября
* В Йыхвиской центральной библиотеке с 12.00 до 14.00 в дни школьных каникул - уроки ремесел для детей. Информация: тел. 337 0536, Герри Оргма.
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 13.00 - мастерская в дни школьных каникул: рисунки на камнях. Вход по билетам на выставку, материалы на месте есть.
Среда, 27 октября
* В Йыхвиской центральной библиотеке с 12.00 до 14.00 в дни школьных каникул - уроки ремесел для детей. Информация: тел. 337 0536, Герри Оргма.
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 13.00 - мастерская в дни школьных каникул: мастерим из вторсырья. Вход по билетам на выставку, материалы на месте есть.
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 16.00 - мастерская по вязанию. Информация: тел. 337 0536, Герри Оргма.
Четверг, 28 октября
* В Йыхвиской центральной библиотеке с 12.00 до 14.00 в дни школьных каникул - уроки ремесел для детей. Информация: тел. 337 0536, Герри Оргма.
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 13.00 - мастерская в дни школьных каникул: плетение корзинок из бумаги. Вход по билетам на выставку, материалы на месте есть.
* В Ийзакуской библиотеке в 16.00 - клуб интересных встреч: в гостях корреспондент ERR Рене Кундла.
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