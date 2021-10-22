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В Кохтла-Ярве Центристская партия пригласила в коалицию избирательный союз "Restart Kohtla-Järve"

Председателем Кохтла-Ярвеского отделения Центристской партии является Валерий Корб. ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Кохтла-ярвеское правление Центристской партии пригласило на коалиционные переговоры избирательный союз "Restart Kohtla-Järve".

В горсобрании, где 25 мест, у них получилось бы на двоих 16 мест: у Центристской партии - 12, у "Restart Kohtla-Järve" - четыре.

Кохтла-ярвеское правление Центристской партии сообщило, что в предвыборных программах центристов и избирательного союза "Restart Kohtla-Järve" есть несколько точек соприкосновения.

"Обе программы направлены на развитие городской системы образования, реформирование системы оказания социальных услуг, создание лучшей жизненной среды для горожан. Создание этой коалиции могло бы стать предпосылкой жизнеспособного развития города", - сообщила Центристская партия.

Лидер избирательного союза "Restart Kohtla-Järve" Янек Пахка, набравший на выборах больше всего голосов по своему списку (320), сказал, что избирательный союз не начнет сейчас коалиционные переговоры с Центристской партией, однако готов встретиться, чтобы обсудить возможное сотрудничество в горсобрании.

"Restart Kohtla-Järve" является сейчас наряду с Партией реформ, соцдемами и избирательным союзом "Progress" одной из четырех политических сил, обсуждавших образование своего властного союза без Центристской партии. Они вчетвером имеют в горсобрании в общем 13 мест.

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