ОПРОС ⟩ Какими способами побудить людей вакцинироваться?

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Марина ФОКИНА, спортивный тренер:

- Только строгими мерами. Много запутанной информации, на которую люди ведутся, поэтому демократию развивать не надо - прислушиваться к мнению ученых. Как в Латвии - в магазин только за продуктами: жизненная необходимость обеспечена, а сфера развлечений и возможность проявить себя в других областях - только после прививки. Варианта только два - привиться или переболеть. Иначе для вас все закроется в этом мире.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Геннадий МЕЛЬНИКОВ, сотрудник Ахтмеского спортхолла:

- Наверное, надо больше убеждать людей, возможно, и силовые меры помогут, но на самом деле не задумывался, не знаю. Мы сразу вакцинировались, работа требует.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Александр СТАРОВ, электрик:

- Больше показывать, какая сложная обстановка в мире, что надо думать не только о своем здоровье, но и близких. Я переболел, тяжело. Понял, что лучше вакцинироваться, чем болеть. Прошло время, поэтому прививку тоже сделал.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Юри ЭЛЬЯС, пенсионер:

- Действовать на самосознание. Если не было случаев вреда от вакцины с близкими или знакомыми, то что держит? Почему некоторые люди беспокоятся о себе, но не думают о близких? В Латвии правильно поступили - закрыли все на замок и никаких разговоров.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Сергей ФИЛАТОВ, безработный: