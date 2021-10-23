ОПРОС ⟩ Какими способами побудить людей вакцинироваться?
Вакцинация населения Эстонии от коронавируса может достигнуть отметки в 70% к концу текущего года, считает министр здоровья и труда Танель Кийк.
Вакцинация населения Эстонии от коронавируса может достигнуть отметки в 70% к концу текущего года, считает министр здоровья и труда Танель Кийк.
- Только строгими мерами. Много запутанной информации, на которую люди ведутся, поэтому демократию развивать не надо - прислушиваться к мнению ученых. Как в Латвии - в магазин только за продуктами: жизненная необходимость обеспечена, а сфера развлечений и возможность проявить себя в других областях - только после прививки. Варианта только два - привиться или переболеть. Иначе для вас все закроется в этом мире.
- Наверное, надо больше убеждать людей, возможно, и силовые меры помогут, но на самом деле не задумывался, не знаю. Мы сразу вакцинировались, работа требует.
- Больше показывать, какая сложная обстановка в мире, что надо думать не только о своем здоровье, но и близких. Я переболел, тяжело. Понял, что лучше вакцинироваться, чем болеть. Прошло время, поэтому прививку тоже сделал.
- Действовать на самосознание. Если не было случаев вреда от вакцины с близкими или знакомыми, то что держит? Почему некоторые люди беспокоятся о себе, но не думают о близких? В Латвии правильно поступили - закрыли все на замок и никаких разговоров.
- Мой родственник младше меня после прививки попал в реанимацию, другой знакомый умер. Не нужно никого заставлять, сами должны решать. Лично я не очень доверяю западным вакцинам, "Спутником" бы привился, но нет такой возможности. Хочу сдать анализ на антитела, потом решу, что делать.