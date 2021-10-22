СПАСАТЕЛИ ⟩ Шторм повалил дерево на машину

В пятницу ранним утром в центр тревоги сообщили, что на заправке на Таллиннском шоссе в Нарве повисла камера с болтающимися проводами. Спасатели изолировали провода, чтобы предотвратить опасность возгорания.

Через два часа, примерно в 6.20, на легковой автомобиль, припаркованный на улице Ору в Нарве, из-за сильного ветра упало дерево. Спасатели менее чем за полчаса убрали дерево с поврежденной машины.

В 7.09 спасателей вызвали на улицу Хыбепаю в Пюсси, где дерево упало на электролинию и повисло над автодорогой. Спасатели отметили опасную зону лентой и вызвали на место электриков.