Сб, 23.10.2021
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Новости
Мнение
Экономика
Культура
Спорт
Досуг
Полезное
Персона/репортаж
Эстония
Экстра
Объявления
Свежий Номер
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

СПАСАТЕЛИ ⟩ Шторм повалил дерево на машину

Машина спасателей. Иллюстративное фото. ФОТО: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Бушевавший ночью и ранним утром шторм повалил несколько деревьев. Одно из них упало на легковой автомобиль.

В пятницу ранним утром в центр тревоги сообщили, что на заправке на Таллиннском шоссе в Нарве повисла камера с болтающимися проводами. Спасатели изолировали провода, чтобы предотвратить опасность возгорания.

Через два часа, примерно в 6.20, на легковой автомобиль, припаркованный на улице Ору в Нарве, из-за сильного ветра упало дерево. Спасатели менее чем за полчаса убрали дерево с поврежденной машины.

В 7.09 спасателей вызвали на улицу Хыбепаю в Пюсси, где дерево упало на электролинию и повисло над автодорогой. Спасатели отметили опасную зону лентой и вызвали на место электриков.

Кроме того, спасатели получили прошлой ночью и ранним утром три вызова для устранения упавших на дороги деревьев. В одном случае на дорогу упал электрический столб.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back