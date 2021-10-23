ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Катри Райк
"Эй, я еще вернусь!" - написала Катри Райк в социальных сетях непосредственно после того, как утратившие чувство места и дальновидность мышления центристы отстранили ее летом от должности мэра Нарвы.
"Эй, я еще вернусь!" - написала Катри Райк в социальных сетях непосредственно после того, как утратившие чувство места и дальновидность мышления центристы отстранили ее летом от должности мэра Нарвы.
Это была не пустая похвальба. Она вернулась с впечатляющими мощью и элегантностью. Собранные в Нарве 4512 голосов не только превратили ее в местную политическую суперзвезду, но и вознесли в элиту эстонских политиков.
Сколько раз политики и партии говорили о планах того, как в следующий раз придут и сокрушат единоличную власть правившей в Нарве с конца прошлого века компании. Однако до Райк никому не удавалось даже приблизиться к взятию этой непоколебимой крепости.
Катри Райк тесно связана с Нарвой больше двадцати лет. Она научилась понимать духовную жизнь людей этого города, находила правильных союзников, а также понимала, что возможно сделать сразу, что через год, а на что нет смысла тратить энергию. Все это и вылилось на сегодня в убедительную победу.
Однако тем больше теперь ожидания, возложенные на ее плечи как верящими в нее нарвитянами, так и остальной Эстонией. То, что будет происходить в ближайшие годы в Нарве, повлияет на жизнь всего Ида-Вирумаа.