МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 28.10-04.11 ⟩ XXVII Международный музыкальный фестиваль им. Евгения Мравинского; хэллоуин

КУЛЬТУРА

Четверг, 28 октября

Оксана Шевченко. ФОТО: Санкт-Петербургская государственная филармония

* В Силламяэском центре культуры в 18.00 - фортепианный вечер: Оксана Шевченко (Санкт-Петербург).

Пятница, 29 октября

Эдуард Теэ. ФОТО: Dmitri Kotjuh

* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 18.00 в рамках XXVII Международного музыкального фестиваля им. Евгения Мравинского - "Петя и волк", симфоническая сказка Сергея Прокофьева. Выступает Нарвский городской симфонический оркестр, дирижер Анатолий Щура. Чтец - Эдуард Теэ. Билет - 3-5 евро.

Суббота, 30 октября

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.00 - чат-комната тетушки Реэт: ночь ужасов, страшилки и изготовление чудищ. Информация: тел. 337 0536, Реэт Калдур.

Сергей Черкасов. ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

* В Силламяэской библиотеке в 14.00 - моноспектакль актера Русского театра Эстонии Сергея Черкасова "Легкое дыхание" по произведениям Ивана Бунина.

Реэт Линна. ФОТО: Remo Tõnismäe

* В Таммикуском народном доме в 15.00 - Ида-Вирумааский день вокальных ансамблей и солистов. В гостях Реэт Линна и Тыну Раадик. Бесплатно. Вход только при наличии COVID-сертификата. Информация по тел. 5858 7381.

Кайре Вильгатс. ФОТО: Remo Tõnismäe

* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 17.00 - концерт, посвященный 25-летию Йыхвиского биг-бенда. В гостях Кайре Вильгатс. Бесплатно.

* В Нарве в концертном зале "Женева" в 17.00 в рамках XXVII Международного музыкального фестиваля им. Евгения Мравинского - "Петя и волк", симфоническая сказка Сергея Прокофьева.

Вторник, 2 ноября

Кристьян Юкскюла. ФОТО: ERR

* В Мяэтагузеском винном погребе в 19.00 - концерт, посвященный hingedepäev, Дню поминовения всех усопших: Кристьян Юкскюла. С 18.00 открыто кафе "Tagavälja". Билет - 6 евро.

Четверг, 4 ноября

* В Йыхвиской городской галерее в 16.00 - открытие выставки текстиля Кертту Варик и керамики Каттри Таклая "Une nägu". Выставка открыта до 30 ноября.

СПОРТ

Пятница, 29 октября

* В Нарвском тире в 15.00 - открытый чемпионат Ида-Вирумаа по стрельбе; день 1-й.

* В Йыхвиском спортхолле в 20.00 - чемпионат Эстонии по баскетболу, вторая лига: БК "HITO"/БК "Karjamaa" - БК "Askus".

Суббота, 30 октября

* В Нарвском спортцентре в 10.00 - групповой чемпионат Ида-Вирумаа по спортивной гимнастике.

* В Нарвском тире в 11.00 - открытый чемпионат Ида-Вирумаа по стрельбе; день 2-й.

* На карьере в Рийгикюла в 11.00 - этап бегового кросса "Äkke".

* В Кохтла-Ярве в спортцентре "Wiru" в 13.00 - Кубок Кохтла-Ярве по спортивной аэробике "Kohtla-Järve Open Cup".

* В Силламяэ в Доме спорта "Калев" в 17.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: "Sillamäe NPM Silmet" - "Narva United".

Воскресенье, 31 октября

* В Нарве на стадионе "Фама" в 13.00 - лига мастеров по футболу: "Narva Trans" - ФК "Flora" (Таллинн).

Среда, 3 ноября

* В Нарве в центре оздоровительного спорта "Äkkeküla" в 17.00 - этап бегового кросса "Äkke".

РАЗНОЕ

Четверг, 28 октября

* В Йыхвиской центральной библиотеке с 12.00 до 14.00 в дни школьных каникул - уроки ремесел для детей. Информация: тел. 337 0536, Герри Оргма.

* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 13.00 - мастерская в дни школьных каникул: плетение корзинок из бумаги. Вход по билетам на выставку, материалы на месте есть.

* В Ийзакуской библиотеке в 16.00 - клуб интересных встреч: в гостях корреспондент ERR Рене Кундла.

Пятница, 29 октября

* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 13.00 - мастерская в дни школьных каникул: поделки из природных материалов. Вход по билетам на выставку, материалы на месте есть.

* В Мяэтагузеском народном доме в 19.00 - открытие сезона: "Apelsin", в гостях Фредди Томингас. Вечер ведет Рауль Ряйтсак. Билет предварительно - 10 евро, на месте - 15 евро. Стол накрывает каждый сам. Информация и бронирование столиков: huvikeskus@alutagusevald.ee, тел. 336 6963.

* В Люганузеском народном доме в 20.00 - танцевальный вечер: Ирена и Ивар Хансен.

Суббота, 30 октября

* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в дни школьных каникул: с 12.00 до 15.00 - день игр, в 13.00 - групповые игры. Вход по билетам на выставку.

* В Сондаском народном доме в 19.00 - танцевальный вечер: Эрвин Лиллепеа и ансамбль "Kruiis".

* В клубе "Ахтме" в 19.00 - вечер отдыха для взрослых "Хэллоуин. Дом на отшибе". Билет - 13 евро. Билеты только по предварительному бронированию! Вход только с COVID-справкой. Информация по тел. 5668 4792.

ФОТО: Eesti Kultuurkapital