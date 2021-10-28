Суд: работодатель должен компенсировать время, уходящее на переодевание в спецодежду
Слесарю завода стройматериалов удалось востребовать с работодателя через суд около 1500 евро, которые он не получил за время, уходившее на надевание рабочей одежды.
Слесарю завода стройматериалов удалось востребовать с работодателя через суд около 1500 евро, которые он не получил за время, уходившее на надевание рабочей одежды.
Дежурный слесарь-ремонтник, работавший на ахтмеском производстве строительных блоков АО "Bauroc" (прежде "VKG Plokk"), два года судился с работодателем, с тем чтобы в его рабочее время было включено время, требовавшееся на переодевание, и чтобы оно тоже оплачивалось.