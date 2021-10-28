Чт, 28.10.2021
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Новости
Мнение
Экономика
Культура
Спорт
Досуг
Полезное
Персона/репортаж
Эстония
Экстра
Объявления
Свежий Номер
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Суд: работодатель должен компенсировать время, уходящее на переодевание в спецодежду

Производство строительных блоков прекратилось в Ахтме в начале 2020 года, поскольку из-за сокращения производства сланцевой электроэнергии завод не получал больше подходящей для производства сланцевой золы. ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Слесарю завода стройматериалов удалось востребовать с работодателя через суд около 1500 евро, которые он не получил за время, уходившее на надевание рабочей одежды.

Для подписчиков Для подписчиков

Дежурный слесарь-ремонтник, работавший на ахтмеском производстве строительных блоков АО "Bauroc" (прежде "VKG Plokk"), два года судился с работодателем, с тем чтобы в его рабочее время было включено время, требовавшееся на переодевание, и чтобы оно тоже оплачивалось.

По вступившему недавно в силу решению Тартуского окружного суда, в его пользу взыскали 1475 евро за период в два с лишним года, когда ему не оплачивалось время, уходившее на надевание рабочей одежды. По трудовому договору почасовая оплата его работы составляла 5,45 евро.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back