Суд: работодатель должен компенсировать время, уходящее на переодевание в спецодежду

Дежурный слесарь-ремонтник, работавший на ахтмеском производстве строительных блоков АО "Bauroc" (прежде "VKG Plokk"), два года судился с работодателем, с тем чтобы в его рабочее время было включено время, требовавшееся на переодевание, и чтобы оно тоже оплачивалось.