ОПРОС ⟩ Чем должны заняться новые местные власти в первую очередь?
После местных выборов в самоуправлениях формируются новые коалиции.
После местных выборов в самоуправлениях формируются новые коалиции.
- Мне кажется, что дворцового переворота не произошло. Но то, что восстановление моста в парке занимает так много времени, это позор. Я считаю, что хотя делопроизводство и требует времени - проекты, тендеры и пр., - в этом вопросе хватает и неповоротливости.
- Всегда можно найти что-то плохое или хорошее. В Йыхви больше порядка должно быть в делопроизводстве и избранные нами люди должны придерживаться обещанной на выборах линии. Эти неожиданные дружбы в волостном собрании, возникавшие и разваливавшиеся в последние годы, - это не хорошая традиция.
- Крупные проекты занимают больше времени, чем продолжается одна власть. Поэтому волостное собрание должно быть более сплоченным и признавать, что перерезающие ленточку на открытии не стоят за начинанием единолично, свои заслуги есть и у прошлого волостного собрания, и у позапрошлого.
- Сделать предстоит, пожалуй, много, но, будучи молодежным работником, считаю, что в первую очередь надо думать, как удержать на месте молодежь. Хорошей работой, возможностями развития... Без молодежи все другие начинания теряют смысл, если жизнь на месте со временем просто заглохнет.
- Мне как далекому от политики человеку все равно, кто у кормушки. Главное, чтобы людям давали работать и чтобы справляться могли самостоятельно. Чем меньше приходится с шапкой в руках к властям обращаться, тем лучше.