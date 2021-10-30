Можно ли считать, что дети, родившиеся в двуязычной семье, вытащили счастливый билет? "Безусловно", - полагает глава двуязычной семьи, руководитель движения "Keelepööre" и директор Силламяэской гимназии Арно Казенийт. Но чтобы оформить выигрыш, оба родителя должны внести свою лепту.

Мариель Юуна, которой скоро исполнится три, и пятилетняя Эмилия Меа резвятся на вокаской игровой площадке. Девчушки зовут родителей то раскачать качели, то крутануть карусель. Дети как дети, только к маме они обращаются на русском языке, а к папе - на эстонском.

- Issi, püüa mind! Püüa juba, давай! ("Папочка, поймай меня! Поймай же, давай!") - кричит Эмилия Меа.

Отдельные русские слова все-таки проскальзывают, комментирует Арно. "Но я слежу, чтобы она не говорила на совсем уж смешанном языке".

- Sa pead mind püüama! ("Ты должен меня поймать!") - напоминает Эмилия Меа увлекшемуся разговором отцу.

- Püüdma, - поправляет дочку Арно и приводит примеры типичных ошибок: вместо "peame minema" девочка часто говорит "peame lähema". "Но и те, кто постоянно говорит на эстонском, тоже не всегда спрягают правильно", - отмечает он.

Родной язык развивается быстрее

Поскольку родной язык для девочки русский, то он и развивается быстрее.

- По-русски она говорит очень хорошо, и произношение в порядке. В эстонском есть небольшой акцент, но не очень сильный. У младшей русский тоже чуть лучше, потому что это все-таки язык мамы и бабушки. Девочки часто бывают у бабушки, и там целый день звучит только русский язык. Я вношу свою лепту, когда читаю им на ночь или когда мы что-нибудь делаем вместе, - рассказывает Арно.

Погружение в эстонский язык предлагает и детский сад. Хотя в Силламяэ, где семья сейчас живет, есть эстоноязычный детсад, родители возят дочерей в Вока, на малую родину Арно.

- Мы планируем отдать их в Тойласкую гимназию, и здесь они уже смогут познакомиться с будущими одноклассниками. Во-вторых, большая и отличающаяся природным своеобразием территория вокаского детсада предлагает огромное количество возможностей, чтобы играть и развиваться.

Арно считает, что если все вечера и выходные проходят в русскоязычной среде, а эстонский язык окружает детей только в детсаду или школе, то этого будет мало. Тут и срабатывает преимущество двуязычной семьи.

Школам нужно (больше) ценить многоязычие В этот вторник Арно Казенийт организовал конференцию "Keelepööre" ("Языковой переворот"), темой которой был многоязычный ребенок. - Смешанных семей много и становится все больше, - объясняет Арно Казенийт выбор темы для третьей конференции "Keelepööre". Вопросы, требующие ответа, возникают на каждом этапе развития ребенка. "Для нас, например, вопрос в том, что если девочки пойдут в эстоноязычную школу, то как они выучат русский литературный язык? Возможно ли учить его параллельно или все-таки по очереди?" - рассуждает он. На данный момент семья решила, что сперва дочери научатся читать и писать на эстонском языке. Открытой школы, как в Таллинне, где дети учатся полдня на эстонском и полдня на русском языке, в Ида-Вирумаа сейчас нет. Но во всех ида-вируских школах и детских садах с эстонским языком обучения есть многоязычные дети, и с их опытом тоже можно было ознакомиться на конференции. Арно Казенийт считает, что нашим школам нужно ценить многоязычие, потому что такие дети - словно дополнительный источник информации. - Например, русский ребенок в школе с эстонским языком обучения может объяснить многое из того, что русские дети знают лучше, чем эстонцы. А ребенок, владеющий эстонским, может поделиться своими знаниями с русскоязычными детьми. На мой взгляд, очень хорошо, когда дети учат друг друга, потому что так они и сами усваивают больше всего знаний.

Арно и Юлия решили, что детям будет полезно слышать оба языка. Поэтому девочки общаются с каждым родителем на его родном языке, плавно переходя с одного языка на другой. Во время игр друг с другом сестры предпочитают русский язык, в детсаду выбирают тот, на котором говорят товарищи по играм.

В общении Арно и Юлии друг с другом строгих правил нет. "Общаемся так, как кому хочется: я - на эстонском, чтобы Юля лучше его усваивала, она со мной - тоже на эстонском и изредка на русском", - описывает Арно домашнее общение.

Юлия работает специалистом в муниципальном учреждении, и практика в эстонском языке ей как нельзя кстати. "Но мне нужно владеть эстонским не только из-за работы. Мы живем в Эстонии, и поэтому нужно", - говорит она.

Поначалу говорила "по-японски"

Родители замечают, что дочки усваивают эстонский язык в разном темпе.

- У младшей получается лучше, потому что у нее перед глазами пример старшей, - говорит Арно. - Она уже в два с половиной года говорила полными предложениями, придумывает песенки на эстонском языке, а иногда берет книгу и рассказывает истории, хотя сама еще не умеет читать. Старшая дочка в два года какое-то время говорила как будто "по-японски", никто из нас ее не понимал. Но позднее она начала произносить все больше эстонских и русских слов.

Арно ссылается на ученых, изучавших двуязычие, которые утверждают, что для ребенка изучение двух языков и владение ими - задача намного труднее обычной. Это требует большего напряжения мозга, то есть, другими словами, многоязычие развивает мозг.

Получается, многоязычные дети приходят в этот мир со счастливым билетом в кармане?

- По имеющемуся опыту могу сказать, что да, безусловно. У детей есть очень хорошая и удобная возможность безболезненно выучить к школе как минимум два языка.

У Арно еще есть взрослый сын Кристьян Ээрик, который вырос в полностью эстоноязычной семье. Другие языки он изучал в школе. Однако вместо русского языка он говорит дома на английском.

Английский язык Кристьян Ээрик выучил в Таллиннском английском колледже и Таллиннской реальной школе. Затем он стал студентом Массачусетского технологического института. Теперь он занимается научной работой в Сан-Франциско, прекрасно разбираясь и в биологии, и в компьютерных науках.

- В Америке он уже десятый год. Идентичность у него явно эстонская - эстонец в Америке, - но повседневно он думает и говорит на английском языке.

Как часто Арно думает о том, какая идентичность сформируется у его дочерей?

- Это сложный вопрос, и я не хотел бы занимать определенную позицию. Пусть они ощущают себя в первую очередь людьми. Но придется ли им самоопределяться в плане национальности - это трудно предсказать. Дома у нас все же в основе эстонские традиции, культура и знаменательные даты, потому что мы живем в Эстонии.

Языковое принуждение не всегда ведет к цели

Если русскоязычный или многоязычный ребенок учится на эстонском языке, то надо ли заставлять его общаться только на эстонском? Это был один из вопросов, вставших в ходе дебатов на конференции по языковому перевороту и ждавших ответа от ученых и практиков.

- Если домашний язык в семье русский, но ребенок ходит в эстонский детсад или школу, то должны ли родители общаться с ним на эстонском языке?

Директор тойлаского детсада "Naerumeri" Леэна Туккиа: Могу привести пример родителя, который на территории детсада говорит с ребенком и учителями на эстонском языке. Он открытый, сам тоже учит язык, и я вижу, что его знание эстонского языка за три года развилось. Да иногда эстонский язык бывает с ошибками, но значение имеет желание. Детсад - это место, где команда тоже поддерживает.

Даже если ребенок слышит, что учитель говорит на безупречном эстонском языке, а мама иногда говорит неправильно, то он различает, что правильно, а что - нет.

По-моему, на этот вопрос нет ответа "да" или "нет". Это зависит от того, хочет ли родитель развиваться в языковом смысле или же он остается на своем уровне, а требует только от ребенка: "Ты должен учить!".

- Как родители могут поддержать изучение языков дома?

Леэна Туккиа: Хотя бы спрашивая: "Какие новые слова ты выучил сегодня на эстонском языке? Что вы сегодня делали и что ты открыл для себя?". Ведь когда родитель интересуется, то происходит развитие. Было бы замечательно, если бы учителя консультировали родителя. Для опытного учителя коммуникация и обратная связь естественны, однако родитель не всегда может сам догадаться об этом.

Завуч Нарвской Ваналиннаской госшколы Криста Юхков: Даже если родитель не владеет языком, то существует очень много возможностей, которые он может предложить своему ребенку дома, - включить мультик на эстонском, дать ребенку прочитать, а потом пересказать книжку на эстонском языке. Даже если родитель не сможет проверить и не все слова понятны, то пусть хотя бы послушает. Это один из способов мотивировать ребенка.

Учитель Нарвского дома эстонского языка Сандра Веллевоог: Ключ - в спонтанности. Нельзя уж совсем так, что сядем за стол вечером и начнем: "Ну, какие слова ты сегодня выучил и что теперь знаешь или нет?". А вот в свободной атмосфере, например, гуляя в парке, можно спросить: "Слушай, не помнишь, как называется это дерево на русском и эстонском языках?". Думаю, что спонтанные моменты лучше ведут к цели.

Языковой переворот объединяет практиков, продвигающих эстонский язык Языковой переворот - это инициатива, сеть участников языкового переворота, платформа успехов и программа признания тех, кто эстонский язык продвигает, цели которой сформулированы так: в наших школах и детсадах - профессиональные специалисты, развивающие эстонский язык и культуру

у нас есть возможность встречаться друг с другом и обмениваться опытом

нас замечают, поддерживают и выражают признание

повсюду осознают необходимость языкового переворота.

Специалист по мультикультурному образованию Анника Воробьева: Родителям обязательно надо следить за своим отношением к разным языкам и культурам, фильтровать свои мнения и мысли. Ребенок впитывает все подобно губке. Что мы реально хотим передать своему ребенку, чтобы он понес это дальше в своем образе мыслей? Очень тяжело учить язык, если мы его ненавидим.

Так что домашний позитивный настрой очень важен, и родитель может послужить примером. Сказав, например, мол, мне тоже эстонский язык нужен, я использую его каждый день, буду сдавать экзамен, как и ты, - давай учить вместе. Это тоже очень важно, что ребенок не одинок в этом.

Директор Кивиылиской 1-й средней школы Ану Вау: К нам дети приходят не только в первый класс, но и на разные школьные ступени. Родитель должен привлекать ребенка к принятию решения. Если он решит, например, перевести ребенка из русской школы в шестой класс эстонской школы, то это должно быть обсуждено, чтобы у ребенка не возникло сопротивления.

В случае выпускника детсада тоже очень важны домашнее обсуждение, взвешивание плюсов и минусов. Если ребенок почувствует, что это решение обсудили с ним, то и школе будет гораздо проще делать свою работу.

Главный эксперт Министерства образования и науки, бывший директор Ярвеской школы Анне Эндъярв: Я думаю, что жизнь была бы в разы проще, если бы ожидания родителя относительно своего ребенка, который каждый день учится на чужом языке, не были настолько высокими. Родитель хочет, чтобы ребенок приносил домой только очень хорошие оценки, и зачастую давление настолько сильное, что бедный ребенок просто ломается. Надо дать ему время и понять, что он не в состоянии, по крайней мере сразу же, выйти на очень хороший уровень.

- Надо ли навязывать в эстонской школе только эстонский язык общения?

Директор Силламяэской гимназии Арно Казенийт: Приведу пример: один ребенок вошел в класс и поприветствовал всех на русском языке. На это учитель сказал: "Если ты еще раз заговоришь здесь в классе на русском языке, мы выгоним тебя из школы". Я не буду называть школу и учителя, однако такие случаи, когда хотят установить язык общения, наверняка бывают помягче или еще жестче.

Директор Нарвской Ваналиннаской госшколы Татьяна Степанова: Очень важно, чтобы человек не стыдился своего родного языка. На эстонский язык надо направлять все же мягко, чтобы человек чувствовал себя уютно и мог гордиться тем, что он русский или украинец.

Анника Воробьева: Запрет, особенно при работе с детьми, приводит только к противоречиям.

Если мы хотим полного языкового погружения, то на уроках эстонского языка не надо, конечно, объяснять что-то на другом языке. Однако мы можем внести родной язык учеников в других ситуациях. Например, предоставить русскоязычным ученикам возможность выполнить групповую работу по биологии или математике на своем родном языке, хотя бы раз в семестр.

В школе возможно создать систему - где, как и в каких предметах ученики смогут использовать свой родной язык, открывать свою родную культуру и знакомить с ней других. Чтобы и у соучеников была возможность узнать их культуру и традиции. Чтобы мы были как одна семья, а не жили в Эстонии, будто на разных планетах.