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КУРЬЕЗ ⟩ В письме министерства Райк сделали мэром

Катри Райк. ФОТО: илья смирнов / PÕHJARANNIK

В начале этой недели в Нарвское горуправление пришло письмо из Министерства образования и науки, которое касалось строительства будущей Нарвской государственной гимназии.

Курьез заключался в том, что письмо было адресовано мэру Нарвы Катри Райк, хотя мэром пока еще является Антс Лийметс.

Список Катри Райк победил на местных выборах в Нарве, и Райк, вероятно, станет новым мэром, однако первое заседание горсобрания до сих пор не созвано, не говоря уж о выборах мэра.

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