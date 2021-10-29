КУРЬЕЗ ⟩ В письме министерства Райк сделали мэром

Курьез заключался в том, что письмо было адресовано мэру Нарвы Катри Райк, хотя мэром пока еще является Антс Лийметс.

Список Катри Райк победил на местных выборах в Нарве, и Райк, вероятно, станет новым мэром, однако первое заседание горсобрания до сих пор не созвано, не говоря уж о выборах мэра.