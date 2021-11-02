ЖЕСТОКОЕ УБИЙСТВО ⟩ Обвиняемая предстанет перед судом
В Вируском уездном суде начинается процесс над 28-летней женщиной, обвиняемой в убийстве молодого мужчины.
В Вируском уездном суде начинается процесс над 28-летней женщиной, обвиняемой в убийстве молодого мужчины.
Летом прошлого года, 3 августа в 23.29 центр тревоги получил сообщение, что вблизи бывшего здания детской поликлиники на улице Пярна в Кохтла-Ярве лежит в луже крови мужчина без признаков жизни. Погибшему 29-летнему мужчине нанесены были десятки ножевых ранений.