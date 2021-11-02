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ЖЕСТОКОЕ УБИЙСТВО ⟩ Обвиняемая предстанет перед судом

Поздним вечером 3 августа 2020 года на улице Пярна в Кохтла-Ярве обнаружили тело 29-летнего мужчины со следами десятков ножевых ударов. ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В Вируском уездном суде начинается процесс над 28-летней женщиной, обвиняемой в убийстве молодого мужчины.

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Летом прошлого года, 3 августа в 23.29 центр тревоги получил сообщение, что вблизи бывшего здания детской поликлиники на улице Пярна в Кохтла-Ярве лежит в луже крови мужчина без признаков жизни. Погибшему 29-летнему мужчине нанесены были десятки ножевых ранений.

Вечером следующего дня полиция задержала в качестве подозреваемой 27-летнюю женщину. По словам ведущего следователя Йыхвиского отделения полиции Александры Мюрсеп, женщина уже была знакома полиции, ранее она наказывалась в связи с кражами. Пресс-представитель прокуратуры Мария Гоняк отметила, что убитый и подозреваемая были знакомы, но не находились в близких отношениях.

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